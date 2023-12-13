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提高1歲！明年起滿64歲才可領全額勞保老年年金 12萬人受影響

鍾佳濱力挺青年微型創業 推動小店減稅

中央社／ 屏東縣13日電
民進黨立委鍾佳濱與傘兵旗魚黑輪、漫時光早午餐等50間青年創業者，今天在屏東舉行記者會訴求小店減稅，鍾佳濱表示，微型企業多是青年創業，政府應扶助，增強經濟韌性。聯合新聞網資料照／記者張已亷攝影
民進黨立委鍾佳濱與傘兵旗魚黑輪、漫時光早午餐等50間青年創業者，今天在屏東舉行記者會訴求小店減稅，鍾佳濱表示，微型企業多是青年創業，政府應扶助，增強經濟韌性。聯合新聞網資料照／記者張已亷攝影

民進黨立委鍾佳濱與傘兵旗魚黑輪、漫時光早午餐等50間青年創業者，今天在屏東舉行記者會訴求小店減稅，鍾佳濱表示，微型企業多是青年創業，政府應扶助，增強經濟韌性。

力拚連任的屏東第1選區（屏北）立委鍾佳濱與50間小店的青年創業者，今天在鍾佳濱青年總部召開記者會，訴求推動小店減稅、個人省稅。

出席記者會的餐飲業青年老闆會中表示，相較於一般商店進貨時能有發票抵扣營業稅額，餐飲店向在地小農買麵粉、雞蛋、蔬菜等食材時，常常是沒有開發票，導致結算營業稅款時沒有進項發票可抵扣，稅賦負擔較重，在物價飛漲的時代，加上目前盛行的外送平台需分潤3成，導致店家利潤所剩無幾，最後不得已漲價，將變成惡性循環。

鍾佳濱指出，依照「營業稅法」相關規定，小規模營業人通常每月銷售額新台幣8萬元以下無須繳納營業稅、20萬以下則課徵1%優惠稅率。但依照財政部當年函釋，每月營業額20萬元的標準是1986年公告，經過37年了，物價、薪資水準變動情況已大不同，需要重新檢討。

鍾佳濱說，舉辦多場扶植微型企業座談會，聽取地方青年創業朋友心聲，歸納、盤點出幾項訴求，包含未來開發票門檻應該提高到月營業額50萬元，免繳納營業稅的起徵點應調整為20萬元，至於20萬至50萬的商家，則應該在有條件下給予1%的優惠稅率。

另外，近年也受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等因素影響，物價成本墊高，業者也希望政府除考量創業者的營業成本外，也能重視個人的稅金支出，因此訴求個人免稅額、扣除額或基本生活費等，都能依照物價成長提高免稅額度，降低青年創業的生活負擔。

青年 鍾佳濱 創業

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