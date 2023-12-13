承租民宅26年 高雄漢民警所活化童軍中心建新廳舍

高雄小港警分局租用民宅設漢民派出所達26年，市府民代爭取中央全額補助5812萬，將童軍中心轉型新派出所，今天落成揭牌，整建後將可融合社教館園區，提供更親切警政服務。

高雄市政府警察局小港分局漢民派出所民國86年承租小港區宏平路民宅作為辦公廳舍已達26年，但小港地區工商業活動日趨繁盛，警政勤務日益繁重，員警數也越來越多。有鑑原承租辦公廳舍已不敷現況，市府團隊及地方民代溝通中央及地方各相關部門，主動爭取中央「閒置公共設施活化經費」，全額補助興建總經費合計新台幣5812萬3612元挹注。

小港分局今天發布新聞稿指出，市警局有效活化原社會教育館童軍中心轉型為漢民派出所，自去年10月起展開整建工程，至今正式落成啟用。市長陳其邁除感謝各部門、人員共同努力，讓員警能在新穎、完善辦公環境中工作，提供民眾更優質洽公環境。

陳其邁同時也感謝警方齊心協力為高雄治安所付出心力與貢獻；今年度統計截至11月，全般刑案及槍擊案發生數均為六都第2低；暴力犯罪破獲率及詐欺案件發生降幅，為六都之冠；各項治安數據與去年同期相較，均呈現發生數顯著下降，破獲率增加趨勢，其中重大犯罪更是全數迅速偵破。

整建後的漢民派出所外觀以灰色為基底、以鮮明藍色線條融入社教館園區萬坪綠地，代表「海洋城市」意象，在工程設計導入活化空間及融合社教館園區。陳其邁也期許漢民所能在完整辦公空間，更結合社教館園區民眾運動休憩空間，提供更優質、親切警政服務，進一步將公部門完整融入於社區中，提高治安維護及交通維持效益。