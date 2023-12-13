屏東落山風藝術季 風的頻率 致敬海明威「老人與海」

藝術與風的完美結合，落山風不只是落山風！屏東縣車城海口港「2023落山風藝術季」12月15日起登場，繼去年展出荷蘭仿生獸，屏東縣政府今年邀請台灣、韓國、日本等17位藝術家參與，以「風的頻率」為主題向海明威「老人與海」致敬，更與日本越後妻有、瀨戶內藝術節策展團隊Art Front Gallery合作策展，屏東縣長周春米歡迎民眾把握機會，造訪南台灣國際級的藝術盛會。

縣府傳播暨國際事務處指出，恆春半島的地理景觀與人文生活深受落山風影響，2023落山風藝術季「風的頻率Frequency of The Wind」，從感知風的起伏與變化出發，探索與自然共生之道，恆春半島子民、以及藝術家們與落山風的對話，有如書中老漁夫聖地牙哥在海上的征程，堅韌的將面對自然的智慧轉化為生活及創作的靈感。

今年藝術季共展出12組戶外作品及2檔室內特展。其中邀請到高人氣的清水久和，其作品「攝政王（Regent）」雕塑於2019年瀬戸内國際藝術節獲得小豆島人氣第1名，此次他受邀創作「風の攝政王」非常有趣，被強風吹得狂野的飛機頭，傳遞出落山風的在地日常。另外，東弘一郎「風車輪Wind Wheel」，以屏東廢棄Pbike輪胎做成一座風車，運用風力轉動，將多變的自然納入創作元素。

最受矚目的是，Art Front Gallery首度跨海來到看海美術館策展「Sailing for Hope」(朝向希望的航行)，集結大岩奧斯卡、大卷伸嗣、角文平、南条嘉毅、Isabel & Alfredo Aquilizan等6位來自日本及菲律賓的知名藝術家，呈現人類為了探索未來而在海上尋求希望的航行。此由大型平面畫作與立體作品交織而成的展覽，讓民眾充分感受到典型日本大地藝術季的藝術能量。

待(呆)．風樓展區是日本雕塑藝術家吉井宏的首次台灣個展「Friends of The Wind」（風的朋友們），營造空中水族館的氛圍，以風為雛形塑造各種角色生物。戶外搭配台灣新銳藝術家阿倫的充氣作品，純淨無暇的吹風大狗狗是人類最暖心的朋友，作品寓意大家都能擁有順風的朝氣，以及擁抱逆風的勇氣。

年末重頭戲，12月30日沙灘火舞劇「風龍灣」，台灣之光蔡宏毅編、導、演並領銜Coming True火舞團演出。蔡宏毅今年登上美國達人秀，自創「行雲流劍」之舞，拿下「42屆法國明日馬戲節世界雜技競賽銅牌」，這次和屏東在地舞蹈家、音樂家，以及國內大提琴家葉欲新、大環藝術家陳萱丞共同演出，結合當代舞蹈、特技馬戲、火舞和音樂。