左營高鐵站前重愛路人行道加寬 優化步行動線

高鐵左營站車站周邊旅運往來流量大，重愛路原有人行道寬度日漸不符需求，高雄市工務局近期改善重愛路（高鐵路至文府路）人行道及路面環境，人行道從原有的1.6公尺加寬至2.4公尺。

高雄市工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，高鐵左營站與高捷紅線左營站、台鐵新左營車站三鐵共構，並連通百貨商場，旅運往來流量大。

道工處指出，因應歲末年終，耶誕佳季與跨年活動接踵而至，觀光人潮持續湧現，為便利遊客及增加民眾通行舒適度，道工處近期針對重愛路（高鐵路至文府路）人行道及路面改善，優化站區周邊行走動線。

工務局表示，市府今年度編列追加預算改善活動頻繁的醫院、學校、商圈及大眾運輸場站周邊人行環境。重愛路地處高鐵特區，沿線為商圈、學區，因應市府周邊整體開發計畫，住商機能持續發展。

道工處藉由抬升水溝頂版高度方式以加寬重愛路（高鐵路至文府路）人行道，從原有寬度1.6公尺擴增至2.4公尺，並將路燈桿及公車站牌等外推移設，同時將該路段路面重新刨鋪以調整路面排水，提升道路品質。

經常往返高鐵站出差的王先生說，人行道變寬後走起來順暢多了，而且行李變好推，不用像之前要一直閃站牌設施。