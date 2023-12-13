左營高鐵站前重愛路人行道加寬 優化步行動線
高鐵左營站車站周邊旅運往來流量大，重愛路原有人行道寬度日漸不符需求，高雄市工務局近期改善重愛路（高鐵路至文府路）人行道及路面環境，人行道從原有的1.6公尺加寬至2.4公尺。
高雄市工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，高鐵左營站與高捷紅線左營站、台鐵新左營車站三鐵共構，並連通百貨商場，旅運往來流量大。
道工處指出，因應歲末年終，耶誕佳季與跨年活動接踵而至，觀光人潮持續湧現，為便利遊客及增加民眾通行舒適度，道工處近期針對重愛路（高鐵路至文府路）人行道及路面改善，優化站區周邊行走動線。
工務局表示，市府今年度編列追加預算改善活動頻繁的醫院、學校、商圈及大眾運輸場站周邊人行環境。重愛路地處高鐵特區，沿線為商圈、學區，因應市府周邊整體開發計畫，住商機能持續發展。
道工處藉由抬升水溝頂版高度方式以加寬重愛路（高鐵路至文府路）人行道，從原有寬度1.6公尺擴增至2.4公尺，並將路燈桿及公車站牌等外推移設，同時將該路段路面重新刨鋪以調整路面排水，提升道路品質。
經常往返高鐵站出差的王先生說，人行道變寬後走起來順暢多了，而且行李變好推，不用像之前要一直閃站牌設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言