快訊

5條飛彈拌鑄藥產線仍趕不上需求 中科院將啟動假日加班

到日本血拚買什麼賺最多？日旅達人發起投票 第1名僅台灣5-7折價

「台積電大同盟」明遠也布局日本 最怕找嘸年輕人來半導體

左營高鐵站前重愛路人行道加寬 優化步行動線

中央社／ 高雄13日電

高鐵左營站車站周邊旅運往來流量大，重愛路原有人行道寬度日漸不符需求，高雄市工務局近期改善重愛路（高鐵路至文府路）人行道及路面環境，人行道從原有的1.6公尺加寬至2.4公尺。

高雄市工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，高鐵左營站與高捷紅線左營站、台鐵新左營車站三鐵共構，並連通百貨商場，旅運往來流量大。

道工處指出，因應歲末年終，耶誕佳季與跨年活動接踵而至，觀光人潮持續湧現，為便利遊客及增加民眾通行舒適度，道工處近期針對重愛路（高鐵路至文府路）人行道及路面改善，優化站區周邊行走動線。

工務局表示，市府今年度編列追加預算改善活動頻繁的醫院、學校、商圈及大眾運輸場站周邊人行環境。重愛路地處高鐵特區，沿線為商圈、學區，因應市府周邊整體開發計畫，住商機能持續發展。

道工處藉由抬升水溝頂版高度方式以加寬重愛路（高鐵路至文府路）人行道，從原有寬度1.6公尺擴增至2.4公尺，並將路燈桿及公車站牌等外推移設，同時將該路段路面重新刨鋪以調整路面排水，提升道路品質。

經常往返高鐵站出差的王先生說，人行道變寬後走起來順暢多了，而且行李變好推，不用像之前要一直閃站牌設施。

人行道 高鐵 高雄市

延伸閱讀

竹東人行道拓寬引發民怨抗議 中央允諾不會刪補助經費

南投農村型社區道路老舊 立委蔡培慧爭取修繕同源路

紐約州墮胎診所 維持設立「緩衝區」不得從事反墮胎言論

竹北台科大重劃區人行道破損、沉陷 公所自籌650萬改善

相關新聞

台東抗議設堆肥場 縣府前警民對峙

台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾昨到縣府抗議私人堆肥場，不滿設置過程未辦公開說明會，遞交陳情書與連署書，要求縣府暫緩核...

屏東落山風藝術季 風的頻率 致敬海明威「老人與海」

藝術與風的完美結合，落山風不只是落山風！屏東縣車城海口港「2023落山風藝術季」12月15日起登場，繼去年展出荷蘭仿生獸...

烏魚子、金勾蝦、蚵乾、吳郭魚開發出3款產品 口感驚豔

高雄市旗津區中洲社區返鄉青年希望透過開發具在地文史特色的伴手禮，出生高雄的弘光科技大學餐旅管理系助理教授王志榮產學合作，...

影／張正傑走遍天涯海角音樂會3度前進金門 小朋友超嗨

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會全國巡演第23場，今天在金門歷史民俗博物館舉行，透過美妙的弦音，結合京劇大師美猴王朱...

遭指擁千坪農舍、萬坪土地 鍾易仲控告張博洋惡意抹黑

台灣基進黨高雄市議員張博洋日前公開監察院財產申報資料，指藍營立委候選人鍾易仲30歲已有3萬平方米的土地，家族更有上千坪豪...

獨／高雄車站天井玻璃窗被放置多個長板 旅客：像貼狗皮膏藥

高雄鐵路地下化後，高雄火車站圓頂天棚上朵朵白雲的造型，成為民眾打卡熱點，但上周六有民眾發現高雄車站下沉式廣場的天井玻璃窗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。