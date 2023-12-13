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屏東YouBike 2.0啟用10個月 運量逾83萬人次

中央社／ 屏東縣13日電
屏東YouBike 2.0啟用10個月，累計運量逾83萬人次。本報系資料照
屏東YouBike 2.0啟用10個月，累計運量逾83萬人次。本報系資料照

屏東公共自行車系統自今年2月啟動YouBike 2.0至今，累計運量逾83萬人次，相較去年全年運載量增加1.5倍，縣府透過透過點、線、面布設站點，串聯通勤與觀光資源。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，原設有Pbike公共自行車系統，為提升公共自行車服務品質並擴大服務範圍，今年2月更換為YouBike 2.0，與共同生活圈高雄、台南使用同樣租賃系統，免跨區調度費。

統計今年11月底，從過往Pbike站點數40站擴增到YouBike租賃站數119站，成長3倍，服務範圍在屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮的基礎下逐步拓展，串聯「屏東-潮州」區間沿線車站，包含台鐵西勢站、竹田站、麟洛站及可連接東港鎮、林邊火車站皆設置YouBike站點。

交通旅遊處表示，目前屏東YouBike營運至今運量累積超過83萬人次，已是去年Pbike全年度運量的近1.5倍，光是11月運量超過14萬5000人次，更是創新高，預估未來使用人數將持續成長。

交通旅遊處指出，公共自行車設站地點以重要公共運輸場站、行政機關及學校所在地為優先設置，滿足平日通勤、通學需求；屏東身為觀光大縣，為了滿足假日觀光需求，多數觀光景點也在土地許可下，皆有評估設置站點，未來最遠站點預估到鵝鑾鼻燈塔。

縣府提及，屏東地形南北狹長，大眾運輸的布建無法像都會區密集，也爭取重大交通建設，例如高鐵延伸屏東、恆春觀光鐵道、高雄屏東第二快速公路、屏南快速道路、國10里港交流道延伸新威大橋新闢道路工程等；YouBike系統則可以串聯地方、深入村里，做為短程接駁運具，增加民眾的便利性。

屏東縣政府 YouBike 自行車

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