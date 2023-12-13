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一卡通日本參展 促進台日旅遊及新創交流

中央社／ 高雄13日電
一卡通iPASSConnect+計畫持續擴大合作範圍，不只國內，也希望接軌國際。中央社
一卡通iPASSConnect+計畫持續擴大合作範圍，不只國內，也希望接軌國際。中央社

iPASS一卡通邁向10週年，持續推動電子支付生態的擴展，8日更至日本與JR大阪站交流，參展展出歷年來日系授權創意聯名一卡通，如咒術迴戰、哥吉拉與伊藤潤二等。

一卡通今天發布新聞稿表示，本次iPASS一卡通透過參展進而帶動交通部觀光署「遊台灣金福氣」旅遊補助方案，促進觀光效應，展期至明年1月8日。

一卡通表示，透過與日本知名IP聯名，拉近與日本旅客距離外，且加強推廣來台灣觀光能進而選擇iPASS一卡通作為旅台儲值卡。

交通部觀光署今年5月推出「國際觀光客獎助方案」，針對自由行的旅客，於入境前1至7天到「金福氣遊台灣」參加抽獎，即有機會獲得新台幣5000元消費金，該消費金額可儲存至iPASS一卡通內使用。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，活絡金融科技生態圈需要更多的資源，及跨領域跨國際的視野及舞台，一卡通希望拋磚引玉串聯各領域及國際資源，加速創新服務拓展，也期待新創團隊在各項資源的鏈結合作下，為創新金融科技生態圈挹注更多活力。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，一卡通iPASSConnect+計畫持續擴大合作範圍，不只國內，也希望接軌國際，也歡迎國內外好手或新創團隊都能透過一卡通跨場域的關鍵資源，發想出新的金融科技服務方案。

一卡通 日本

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