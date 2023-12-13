高雄閒置空間轉型派出所 陳其邁說出高市治安成果
高雄市警小港分局漢民派出所獲行政院利用「閒置公共設施活化經費」，由高雄市社會教育館童軍中心轉型為派出所，今天新辦公廳舍落成揭牌，結束26年租屋當派出所歷史。
小港警分局漢民派出所於1997年，在小港區宏平路，以承租民宅方式設立派出所，新廳舍地點在小港區大鵬路與立群路口，原址是高雄市社教館童軍中心。
漢民所因長期租用民宅設派出所，早在近20年前，就計畫遷移地點，不再租民房，但遲遲找不到適宜地點，直到市府團隊及民代積極溝通，爭取到中央「閒置公共設施活化經費」全額補助興建，總經費5812萬餘元，才以「活化原社會教育館童軍中心轉型」名義，自去年10月整建工程，今天落成啟用。
高雄市長陳其邁今天主持漢民所落成揭牌，表示去年11月鼓山分局、今年11月鳳山分局落成，規畫中的鳳山分局南成派出所、楠梓分局援中派出所及岡山分局也都正進行中，期盼讓警察同仁能在無後顧之憂下，全力拚治安。
陳其邁並表示，高雄市今年截至11月，全般刑案及槍擊案發生數，均為六都第2低；暴力犯罪破獲率及詐欺案件發生降幅，更是六都之冠，是全體警察同仁全力拚治安的成果。
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