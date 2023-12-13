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獨／高雄車站天井玻璃窗被放置多個長板 旅客：像貼狗皮膏藥
高雄鐵路地下化後，高雄火車站圓頂天棚上朵朵白雲的造型，成為民眾打卡熱點，但上周六有民眾發現高雄車站下沉式廣場的天井玻璃窗，竟出現多個長板，導致白色的圓頂天篷顯得雜亂，「好像貼了狗皮膏藥，美景都被破壞了。」鐵道局南部工程分局說，為避免施工損壞玻璃才鋪設保護板，月底前完工會撤除並清潔玻璃，今天已先清除玻璃的髒汙。
高雄鐵路地下化2018年10月通車後，高雄車站圓頂天篷看似白雲的造型引起民眾討論，雖有網友說「會引起密集恐懼症」，但也很多人稱讚造型美觀，特別來高雄車站拍照打卡。
高雄車站目前持續進行第二階段工程，包括部分地下站體、天棚、商業大樓與旅館大樓，現場可見工人忙碌在工地穿梭作業。
黃姓旅客說，他上周六到高雄車站搭車，從手扶梯到達下沉式廣場，抬頭望向圓頂天篷十，卻發現天井玻璃窗上出現好幾片突兀的長板，有些長板周圍甚至布滿髒汙，玻璃看起來好像發霉了，也好像貼了膏藥，美景都被破壞。
記者今天上午來到高雄車站的下沉式廣場，發現天窗的玻璃仍如同黃姓旅客拍攝到的照片，被人放置了好幾片長板。一名男子訝異說，高雄車站是新車站，蓋好沒幾年，「怎麼會出現這種狀況？」
鐵道局南部工程分局第二工務段長張維舜說，因為要符合綠建築標章要求，要在高雄車站下沉式廣場的天井玻璃窗加裝百頁，目前尚在施工中，為了避免工人在站立或搬運物品時損壞天窗的玻璃，才會鋪設長條型的保護板。
張維舜表示，保護板大約已經鋪設2周，預計這個月底前會完成百頁的施工，完成後會移除保護板，也會清潔天窗的玻璃，「目前是施工的過渡期，造成市民觀感不佳，感到抱歉！」月底之前一定會復原。
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