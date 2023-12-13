滿足東高雄醫療需求 旗山醫院籌建新大樓

旗山醫院是東高雄醫療中心，院內現有185床急性病床，依地方人口數推估，醫療量能遠遠不足，院方計畫籌資20億元興建第2醫療大樓，增加約200個床位；行政院長陳建仁昨到訪表支持，並坦言「之前親戚生病到旗山醫院無病床，只能改到外地就醫」，請院方速將工程建設計畫提報衛福部。

部立旗山醫院表示，依東高雄地方人口數換算醫療量能，約需急性病床600床，但目前旗山醫院僅有185床，明年擴充至220床，加上附近小型醫院病床仍不滿300床，院方計畫興建第2醫療大樓，能為地方增加約200個床位，預估經費約20億元，醫院已自籌7億餘元，爭取市府、中央補助。

陳建仁昨到旗山醫院視察，並以親友經驗指出，曾因旗山醫院床位不足，只好改到義大、長庚等其他醫院就醫。他也當場叮囑院方，盡速將第2醫療大樓建設工程計畫規畫完整，送衛福部交國發會審查，讓旗山醫院成為地方醫療樞紐。

立委邱議瑩表示，旗山醫院不僅擔負東高雄居民健康，屏北里港、高樹等地居民也相當依賴。希望未來不僅增加床位數，也要增添新的醫療設備與醫護人員。

市議員林義迪感謝中央支持旗山醫院擴建，也呼籲一併解決停車位不足問題，並建議甲仙、六龜等地設急救站，讓偏遠鄉親急病時先做急救措施。