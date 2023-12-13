國10延伸工程動土 2029年完工

國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程昨天動土，工程全長18公里，分2期施工，第1標里港至美濃段斥資43.26億元，長約9.9公里，採雙向4車道，外側另設置2慢車道，預計2027年完工，第2標美濃到六龜段細部設計中，全線預計2029年底完工，行政院長陳建仁期許超前完工，通車後帶動地方發展。

陳建仁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人昨參加工程動土典禮，陳建仁表示，國道10號新工程完工後，可帶動地方觀光發展、協助農特產運送、強化偏鄉搶災、救災及緊急醫療聯外道路，為加速工程進行，請相關單位思考如何採取同步並行方式，提高施工效率。

對於周春米期盼第1標工程能提前至2026年底完工，陳表示，在中央與地方齊心合作、公私部門協力下，定能使該工程如實、如質並超前完工。

陳其邁、周春米強調，此路通車後不僅促進高屏2地產業與觀光交流，從美濃、六龜到左營、楠梓等台積電上班地方，不會超過40分鐘，對通勤族是一大福音，也可縮短山區緊急醫療時間，並讓屏北居民日常用車與砂石車分流。

「是救命道路，也是農民的道路！」陳其邁說，通車後除節省市區到東高九區時間，縮短緊急醫療時間，山區農特產亦可直接進到市區及消費者餐桌上。

公路局表示，工程施工範圍以國道10號里港交流道匝道東端為起點，向東北延伸至新威大橋為終點，整體路線總長度18公里，總建設經費預估128.64億元。

全線完工後，可建構旗山、美濃往返屏北地區的東西向快捷公路，分散台28線車流，健全地區聯外交通路網，預估單趟可縮減7公里、15分鐘路程。

公路局補充，第1標沿著三張廍防汛道路布設，減少徵收私有地。

第2標美濃至六龜工程主要採高架橋梁，長約8.1公里，預計明年初發包，2029年底完工。