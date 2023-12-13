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「芭蕾鐵粉盃」 成人舞者較勁

聯合報／ 本報訊
伶點舞工作室舉辦芭蕾賽事、經營YouTube頻道，致力推廣芭蕾藝術，圖為創辦人之一Miumiu。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供
伶點舞工作室舉辦芭蕾賽事、經營YouTube頻道，致力推廣芭蕾藝術，圖為創辦人之一Miumiu。圖／1/2 Ballerina's伶點舞工作室提供

愛好芭蕾的李寧栩與友人在高雄創辦「1/2 Ballerina's伶點舞工作室」，推廣芭蕾藝術，除推出成人芭蕾課程、芭蕾知識與演出資訊，還創建YouTube頻道「Miumiu & 芭蕾鐵粉幫」，分享芭蕾技巧和幕後故事，月底將辦專屬成人的「芭蕾鐵粉盃」賽事，擴大芭蕾藝術互動。

「Miumiu & 芭蕾鐵粉幫」YouTube頻道傳遞芭蕾優雅之美，內容皆由創辦人李寧栩與友人企畫，拍攝影片分享芭蕾故事，讓觀眾更深入了解芭蕾世界。

這個頻道也成為芭蕾愛好者的交流平台，吸引各地「芭蕾鐵粉」加入，分享學習芭蕾心路歷程以及對芭蕾的熱愛。

伶點舞工作室為提供成人芭蕾愛好者表演舞台，將於12月31日舉辦全台首場專屬成人芭蕾舞者的「芭蕾鐵粉盃」賽事，除提供參賽者登台機會，透過競賽展現各自技巧與丰采，更希望透過比賽，擴大芭蕾愛好者互動空間。

李寧栩也期許，打破「芭蕾只適合年輕人」傳統觀念，並透過觀賽邀約，讓更多未曾接觸過芭蕾的人能認芭蕾藝術、開啟欣賞與學習之路，在芭蕾世界中找到屬於自己的舞蹈之美。

國際芭蕾大團「烏克蘭聯合芭蕾舞團」將於2024年1月14日在衛武營國家歌劇院，帶來經典舞劇「吉賽兒」全本演出，Miumiu&芭蕾鐵粉幫享專屬購票優惠，購票請上udn售票網。

李寧 國家歌劇院

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1/2 Ballerina's伶點舞工作室 優雅芭蕾 舞動成人生活

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