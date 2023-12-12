金寧后盤村辦公處啟用 鄉代會盼建共融公園

金門縣金寧鄉后盤村辦公處暨活動中心今天落成啟用，金門縣長陳福海、副議長歐陽儀雄及金寧鄉長楊忠俊、后盤村長許明吉等人共同主持揭牌，未來這裡除設置村辦公處方便村民洽公外，也提供村民作為日常交流活動集會等多功能用途，不少村民都樂見公共空間又多一處。

后盤村民活動中心為RC結構一樓半建築，總樓板面積為283.7平方公尺，建築總造價為1490萬3525元，經費來源為內政部前瞻計畫補助400萬元、縣府補助400萬元，金寧鄉公所自籌200萬，不足款由多位議員的公共工程配合款挹注。

陳福海表示，舊有的活動中心從民國68年至今，因位於私人土地，在租約到期後另尋新址，陳福海說，村里辦公室與社區發展協會是現代社會發展重要一環，在縣府財政困難之際，他和團隊也撙節預算，按輕重緩急為優先，后盤村辦公處就是很好的範例，｢先求有，再求好」，預留良好的基礎，將來等財政狀況允許，再依需求加蓋二樓和三樓空間，期待未來新落成的村民活動中心，能成為鄉親們休閒的場域。

楊忠俊指出，后盤村辦公處舊址土地所有權屬「私人所有」，鄉公所需每年向地主承租方式使用，為求永續，公所比照安美村辦公室積極尋覓合適的公有地並爭取經費起建。他指出，村民活動中心落成後，未來能為村辦公室及鄉親多元服務使用，並成為社區能夠有凝聚感情和集會交誼的場地。

立委陳玉珍指出，樂見縣府、議會、鄉公所齊心努力下興建活動中心，讓居民能有良好的活動空間，她在立法院也會繼續爭取金門的建設和鄉親的權益。