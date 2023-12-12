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獨／上周風光宣布復航「高雄至武漢」這周又不飛了 網：來鬧的嗎？

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
中國南方航空公司上周四才在小港機場宣布高雄至武漢航班復航，圖為搭乘復航首班乘客在櫃檯辦理搭機事宜。圖／本報系資料照片
中國南方航空公司上周四才在小港機場宣布高雄至武漢航班復航，圖為搭乘復航首班乘客在櫃檯辦理搭機事宜。圖／本報系資料照片

停飛5年的中國南方航空高雄至武漢航班，上周四才在高雄小港機場風光宣布復航，稱要每周四會往返一航班，今卻傳出該航班將於12/14至明年1/11取消，只飛一周就停飛，引發網友議論，「是來鬧的嗎?」高雄小港機場航空站則證實，代理的華航已接獲南方航空取消上述時段航班的訊息。

新冠肺炎疫情過後，中國南方航空今年9月先恢復桃園機場直飛武漢的航班，上周四12月7日在小港機場開記者會，宣布恢復每周四固定往返高雄至武漢的航班，但昨網路即傳出國南方航空高雄至武漢的航班這周不飛了。

記者今下午求證中國南方航空台灣分公司機場站站長劉暉，是否真如網路所傳高雄至武漢的航班，將於12/14至明年1/11取消航班？劉暉指，「我們這邊就是如果有正常航班就保障，如果是停航的話，可能是要與我們公司銷售那邊確認，請打到台北辦公室確認，我們不太會知道確切的消息。」

劉暉指會請總公司的人員回電記者，但至出稿前，記者都未接獲南方航空公司人員的回電，記者再求證高雄機場航空站，高雄機場航空站人員聽到也很訝異，查證後證實代理南方航空的華航，臨時接到通知，南方航空確如網路傳言，即起至明年1月11日取消高雄到武漢往返的航班。目前南方航空是每週四飛武漢來回各一班。

記者上周四才到小港機場參加南方航空高雄武漢航線復航記者會，當時還訪問到搭乘復航首班機的旅客江小姐，江小姐稱她將與10多位親友搭機到武漢自助行，預定於14日再搭南航班機，玩個8天，再從武漢飛回高雄；但如今看來已是不可能。

對南方航空上周四才宣布高雄至武漢航復航，本周卻不飛了，引發網友討論，有網友說，「又少一項選擇了」、「應該是載客率太難看了」、「觀望台灣大選結果，再決定會不會重開吧。」

據了解，代理南方航空的華航，也是這兩天才接獲訊息，高雄航空站今指，不清楚南方航空為何會做此決定，會將取消航班資訊公布，提醒旅客注意。

中國南方航空公司取消高雄至武漢1個月航班的消息，引發網友討論。圖／翻攝自臉書101 機票旅館促銷情報
中國南方航空公司取消高雄至武漢1個月航班的消息，引發網友討論。圖／翻攝自臉書101 機票旅館促銷情報
中國南方航空公司上周四才在小港機場宣布高雄至武漢航班復航，圖為搭乘復航首班乘客在櫃檯辦理搭機事宜。圖／本報系資料照片
中國南方航空公司上周四才在小港機場宣布高雄至武漢航班復航，圖為搭乘復航首班乘客在櫃檯辦理搭機事宜。圖／本報系資料照片
中國南方航空上周四才宣布高雄至武漢航班復航。圖／中國南方航空提供
中國南方航空上周四才宣布高雄至武漢航班復航。圖／中國南方航空提供

小港機場 航班 武漢

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