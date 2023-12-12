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屏縣消防局11個月接獲逾3千通謊報、騷擾電話 違者最重罰5萬

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府消防局統計，今年初至11月止，民眾無故撥打119電話共有3424通，並呼籲請將救災救護資源留給真正需要的人，若騷擾、亂報屢勸不聽，最重可依消防法處5萬元罰鍰。圖／消防局提供
屏東縣政府消防局統計，今年初至11月止，民眾無故撥打119電話共有3424通，並呼籲請將救災救護資源留給真正需要的人，若騷擾、亂報屢勸不聽，最重可依消防法處5萬元罰鍰。圖／消防局提供

災害搶救及緊急救護分秒必爭，卻有民眾無故或惡意騷擾占線，浪費社會資源，更阻礙黃金救援時刻，屏東縣政府消防局統計，今年初至11月止，民眾無故撥打119電話共有3424通；消防局呼籲，請將救災救護資源留給真正需要的人，若騷擾、亂報屢勸不聽者，最重可依消防法處5萬元罰鍰。

消防局指出，去年無故報案總計3554件，而今年初統計至11月止共3424件，大多為兒童嬉鬧、酒醉鬧事及精神狀態不穩定者，至今未開罰，多以勸戒或聯繫當事者的家屬及警方關心處置。

基層消防員透露，占線的「常客」不少是亂罵、亂講，胡亂謊報火災或救護案件，只能透過家屬、當地衛生所或警察協助關心，「一天打到2、30通都有」，兒童亂打能夠以告誡家屬，或是通知學校請老師處理，但酒醉或精神狀態不穩定者就比較棘手，相當考驗執勤員的耐心。

消防局呼籲，119報案電話是提供需要民眾一個緊急救命的熱線管道，屬公共資源，不能讓少數人藉故騷擾、亂報，不但占用電話缐路，還可能使需要協助的民眾無法有效及時地獲得協助，若民眾無故撥打119或謊報火災、救護案件，可依消防法第36條，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

屏東縣政府 火災

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