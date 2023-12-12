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不捨毛小孩死後無歸依 東照山梁皇寶懺法會首創動物靈壇
據農委會統計，至去年底全台犬貓登記數量合計222萬隻，其中狗約有120萬、貓84萬隻，平均每年以10萬雙的速度成長。現今寵物躍為家庭陪伴角色，但許多飼主苦惱毛孩身後無所歸依，高雄東照山關帝廟為此在一年一度癸卯科護國五朝祈安禮斗梁皇寶懺水陸超拔大法會，特別開創寵物亡靈壇，獲不少飼主響應。
東照山梁皇寶懺水陸超拔大法會今天起一連舉行5天，今晨7點起始豎起燈篙，招引天神地祇與有情眾生，東照山主任委員潘献有偕堂主吳貴榮、副主任委蕭季慧及理監事、宮廟相關執事近千人參加，場面盛大。
主任委員潘献有說，歲未啓辦梁皇寶懺水陸法會，主要針對芸芸眾生緬懷的過往親朋，能藉法會離苦得樂或祈福延壽。特別的是法會中首創寵物亡靈壇，讓飼主有機會為過世的毛小孩超渡祭拜。
潘献有說，現代人生養少，毛小孩是家中重要成員，很多人養寵物逾10幾年，感情深厚，一旦亡故常十分不捨，會希望比照親人希望超拔度化，東照山為此開創寵物靈壇，完全循明任古禮祭儀辦理，撫慰人心，讓毛小孩任身故後不是埋了、燒了就了事，而能進入輪迴，往生善道。
東照山表示，法會在13日前還可結緣報名，信眾可把握機會上網或撥打電話為親人與毛小孩報名參加超拔典禮，參與的香客也可入住價格實惠的東照山香客休閒會館，法會期間並備有地方小吃美食免費索取享用，法會最後一天將提供近800份豐盛湯飯，供民眾享用。法會內容可至高雄東照山關帝廟官網、高雄東照山關帝廟Fb粉絲專頁查詢或洽詢電話：07-3710981、3713930。
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