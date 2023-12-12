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南部2大動物園聯合推耶誕優惠 憑「1張證明」享門票0元

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
即日起至明年1月底前，憑壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元、半票折抵20元，等於是一張頑皮世界門票價格就可以遊雙園。記者宋原彰／翻攝
即日起至明年1月底前，憑壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元、半票折抵20元，等於是一張頑皮世界門票價格就可以遊雙園。記者宋原彰／翻攝

南台灣兩大動物園─高雄壽山動物園及台南頑皮世界野生動物園攜手推出耶誕跨年優惠，即日起至明年1月底前，憑壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元、半票折抵20元，等於是一張頑皮世界門票價格就可以遊雙園，持頑皮世界門票前往壽山動物園，可享餐飲消費9折。

高雄觀光局長高閔琳說，壽山動物園積極與其他友園洽談動物保育交流合作，為迎接來自頑皮世界的水豚，壽山園方將原封閉的獸舍開窗、園舍打造成山屋造型，山屋的百葉窗和天井設計讓風流動、引光入室。

高閔琳說，去年10月頑皮世界動物園的水豚家族入住「水豚山屋」，順利產下水豚寶寶，將滿1歲的小水豚不時會跟著爸媽出現在山屋或池畔，在觀察廊道內有機會近距離巧遇；頑皮世界動物園總經理張維銘說，很開心今年暑假壽山動物園舉辦十大動物明星票選，來自頑皮世界的水豚就榜上有名。

觀光局表示，即日起至明年1月31日前，持壽山動物園全票至頑皮世界購票可折抵40元，半票折抵20元；憑頑皮世界票根或QR code到壽山動物園，也可享有「入入選物店」、「啵得廚房」餐飲消費9折；或平日持頑皮世界門票至「光室咖啡」任點1份主餐可免費兌換1杯百元飲品。

壽山動物園 水豚 觀光局

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