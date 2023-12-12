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高雄餐飲業之花是她 憑「阿娥」奪冠貼文送肉片或干貝

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」奪下「高雄餐飲業之花」冠軍。圖／翻攝自王宮鍋物
85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」奪下「高雄餐飲業之花」冠軍。圖／翻攝自王宮鍋物

高雄在地粉專「K Taiwan」日前舉辦「高雄餐飲業之花」票選，鼓勵店家派出鎮店之花參賽，優勝者可抱回0.5錢的黃金獎座，活動結束，由85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」擊敗眾家美女，拿下3.5萬個讚、贏得冠軍，阿嬤昨晚也特錄製影影片感謝粉絲，說「乾蝦您欸支持。」

得知自家阿嬤奪得冠軍，店家昨晚趕製影片冾謝粉絲，阿嬤被拍攝前，還特地梳妝，問「阮按累嘸水嘸」（台語．我這樣有漂亮嗎？），旁人不斷稱讚後，她才能安心，她說，謝謝外界的支持，「哇啾歡喜欸」（台語．我好開心）。」

高雄「王宮鍋物」在上月29日報名參加高雄在地粉專「K Taiwan」的網路票選活動，推出鎮店之寶85歲頭家嬤「阿娥」參賽，一推出即造成話題，引發友討論，「不做作渾然天成」、「有阿嬤真的很幸福」、「每個人的阿嬤都是最美滴」、「我阿嬤也是梳這個頭」，讓「阿娥」一舉拿下3.5萬個讚，贏得冠軍。至於2、3名則分別為禾光牧場的「晴晴」與阿荷直播殿堂的「阿荷」。

「王宮鍋物」為慶賀頭家嬤奪冠，明起至12月29日間，來店消費憑出示「阿娥」奪冠貼文按讚google評論就能獲贈「伊比利梅花豬肉片」、「美國PRIME雪花牛片」或「北海道生食級干貝」。

「高雄餐飲業之花」由85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」奪冠。圖／翻攝自臉書粉專「K Taiwan」
「高雄餐飲業之花」由85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」奪冠。圖／翻攝自臉書粉專「K Taiwan」
85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」奪下「高雄餐飲業之花」冠軍。圖／翻攝自王宮鍋物
85歲火鍋店頭家嬤「阿娥」奪下「高雄餐飲業之花」冠軍。圖／翻攝自王宮鍋物

阿嬤 影片 台語

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