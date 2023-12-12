砸上億建情人谷溫泉遭閒置 高市原民會爭預算活化園區

茂林情人谷溫泉因為原始設計規畫瑕疵，導致委外經營廠商經營不到一年就認賠殺出，自今年6月荒廢至今。主管機關高雄市原民會表示，未來會持續與在地民眾溝通，進行設施增設與場域裝修，活化溫泉園區。出生茂林的原民會主委洪羽珊（阿布斯）說，會向中央爭取預算修繕，如果部落會議希望地方自主管理，也會替族人爭取。

洪羽珊提及家鄉茂林的情人谷溫泉園區不禁感慨，花費上億元打造的公共設施，卻因管理、修繕問題停擺閒置。族人對於藉該設施重振當地觀光寄與厚望，當初部落會議決議先委外經營，讓族人參與經營，熟悉營運方式，之後再漸漸收回自主管理，可惜事與願違，廠商最後解約。

原民會表示，4月初溫泉水出現混濁及設施運轉不順，就立即找專業泉質廠商進行檢測，確認泉質無受汙染，檢測報告正常。南仁湖集團退場後，廠商評估如果還要繼續經營，需增設加熱鍋爐，以改善水溫、水壓問題。溫泉池溢水、排水設施，以及溫泉井維修問題也需要解決。

為提供遊客全面性、更優化空間，原民會與觀光局、茂林區公所召開溫泉活化研商會議，並與在地民眾溝通，要進行設施設備增設與場域裝修。高雄市原民會未來也會積極爭取經費，加速活化園區，將採分階段性開放，現階段先規畫重啟泡腳池，供大眾使用，其餘設施修繕後續再逐一完成。