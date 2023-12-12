茂林億元溫泉館荒廢 遭疑設計不當

高雄茂林情人谷溫泉耗資逾億元整建，去年10月風光開幕，但正式營運後遇到泉眼太小、戶外湯池缺乏管理等問題，承包單位南仁湖公司先公告整修，今年6月宣布暫停開放，後付違約金、放棄經營，區公所原有意自營，但因整修經費達數千萬，只能放任荒廢，茂林情人谷溫泉成燙手山芋。

茂林區區長駱韋志表示，公所原希望接手茂林情人谷溫泉、自主管理，但整修經費太龐大，非區公所能力所及，建議市府或中央原民會協助，莫讓花費上億元設施就此荒廢；市府原民會則表示，已協同觀光局、茂林區公所召開溫泉活化研商會議，將針對部分管線設施改善，並將全力協助區公所確認需求、爭取經費，加速活化園區，將採分階段性開放，首先規畫重啟泡腳池供大眾使用。

莫拉克風災後高雄市茂林區觀光業重創，部落居民原期待情人谷溫泉會館可重新帶動在地觀光，沒想到耗資逾億建設，試營運期雖創下千人泡湯盛況，但營運不到1年就出現問題，最後關閉、荒廢，地方抱怨連連，質疑當初規畫有誤。

記者實地走訪發現，嶄新溫泉會館大門深鎖，還有觀光客路過好奇問，「這麼漂亮的地方為何不開放？」

市議員范織欽指出，情人谷溫泉會館設施，當時委外交由廠商經營管理後發現，原規畫設計泉眼太小，溫泉熱度不足，館內水管口徑太小，想泡溫泉還得加熱處理，不敷經營需求。

范織欽說，後來才得知當初興建規畫是附有溫泉研習中心，溫泉只是附加，但主打以溫泉為主的會館，出水量不足、設施不合需求，廠商經營不堪虧損，寧願違約繳納罰金走人。范織欽說，日前曾向市長陳其邁反映，原建議交地方管理經營，為此與原民會、觀光局會勘，才發現僅處理溫泉管線、改善溫泉出水量，就要花費數千萬元，地方無力負擔。