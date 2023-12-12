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高雄、台東 燈光秀迎新年

聯合報／ 記者吳慧芬徐白櫻／連線報導

高雄鳳山建城235年舉辦「鳳山光之季」燈會，沿曹公圳與鳳山溪，打造全長6.9公里燈會，本月23日登場，前晚在鳳山區公所前試燈，上千盞琉璃燈海美不勝收；台東縣府也推出「鐵花燈の祭」，昨在鐵花聚落點燈，其中8公尺巨大麋鹿是全國最高、最美的超級麋鹿，展期到明年2月25日。

鳳山區長石慶豐表示，「鳳山光之季」燈會展期從12月23日至明年2月底，燈會規畫12座燈區，包括7公尺高主燈「龍鳳呈祥」，再沿曹公圳與鳳山溪裝點成千上萬盞琉璃燈，遊客可搭高捷橘線在鳳山站或大東站下車，或搭台鐵於鳳山火車站下車。衛武營國家藝術文化中心也打造10公尺高耶誕樹，即起每天傍晚5點30至夜間12點點燈，至明年1月7日。

台東「鐵花燈の祭」共分成「水漾幸福門」、「夢幻光城堡」、「冰晶雪世界」、「耶誕大麋鹿」及「雪寶拍拍樂」五大主題燈區，展區集中在鐵花新聚落及夜間市集一帶。

燈會 台東 花燈

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