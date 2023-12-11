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問題一籮筐！情人谷溫泉委外廠商落跑 公所想接沒錢修

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
溫泉蓄水池一潭死水，讓人看得有些心驚。記者蔡世偉／攝影
溫泉蓄水池一潭死水，讓人看得有些心驚。記者蔡世偉／攝影

高雄茂林情人谷溫泉耗資逾億元整建，去年10月風光開幕，試營運期免費泡湯，創下千人泡湯盛況，但正式營運後遇到泉眼太小、戶外湯池缺乏管理等問題，承包單位南仁湖公司日前公告整修，今年6月宣布暫停開放，後付違約金、放棄經營，區公所原有意自營，但因整修經費達數千萬，只能放任荒廢，茂林情人谷溫泉成燙手山芋。

莫拉克風災後高雄市茂林區觀光業重創，部落居民原期待情人谷溫泉會館可重新帶動在地觀光，沒想到耗資逾億建設，營運不到1年就關閉、荒廢，地方抱怨連連，質疑當初規畫有誤。

記者實地走訪發現，嶄新溫泉會館大門深鎖，大眾池、戲水區乾涸見底，一旁疑似溫泉泉眼積水嚴重，水質混濁生苔、蚊蟲多，還有觀光客路過好奇問，「這麼漂亮的地方為何不開放？」

茂林區區長駱韋志表示，公所原希望接手茂林情人谷溫泉、自主管理，但整修經費太龐大，非區公所能力所及，建議市府或中央原民會能協助，莫讓花費上億元興建設施就此荒廢。

市議員范織欽指出，情人谷溫泉會館設施，當時委外交由廠商經營管理後發現，原規畫設計泉眼太小，溫泉熱度不足，館內水管口徑太小，想泡溫泉還得加熱處理，不敷經營需求。

范織欽說，後還才得知當初興建規畫，是興建附有溫泉研習中心，溫泉是附加設施，但主打以溫泉為主打的會館，出水量不足、設施不合需求，廠商經營不堪虧損，寧願違約繳納罰金走人。

范織欽說，日前曾向市長陳其邁反應，原建議交地方管理經營，為此與原民會、觀光局會勘，才發現僅處理溫泉管線、改善溫泉出水量，就要花費數千萬元，地方實在無力負擔，現正協調各單位想辦法解決。

原民會表示，已會同觀光局、茂林區公所召開溫泉活化研商會議，預計針對部分管線設施進行改善，將全力協助茂林區公所，積極確認相關需求、爭取經費，加速活化園區，將採分階段性開放，首先規畫重啟泡腳池供大眾使用。

情人谷溫泉會館爆大量設施缺失，整修得再花數千萬。記者蔡世偉／攝影
情人谷溫泉會館爆大量設施缺失，整修得再花數千萬。記者蔡世偉／攝影
情人谷溫泉大眾池乾涸見底，毫不見試營運時的千人盛況。記者蔡世偉／攝影
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茂林情人谷溫泉占地寬廣，卻無人問津。記者蔡世偉／攝影
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溫泉 觀光局 災後 高雄市

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