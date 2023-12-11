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提升緊急救護 澎湖旅外鄉親捐高階救護車

中央社／ 澎湖縣11日電

出身澎湖白沙女企業家洪美惠今天以父母名義，捐贈1部逾新台幣300萬元救護車澎湖縣消防局。縣長陳光復並感謝她近3年來先後捐贈2部高階救護車，未來將配置馬公分隊服勤。

肯特雅國際有限公司董事長洪美惠是白沙鄉後寮村人，民國110年捐贈1部278萬元救護車造福鄉梓；今天再以父母洪應茂、洪鄭秀霞名義，捐贈這輛305萬元，配備心肺復甦器等先進救護裝備器材救護車給消防局。

捐贈儀式下午在消防局前廣場舉行，縣長陳光復主持受贈並回贈感謝狀；縣議會議長陳毓仁代表捐贈救護車模型。義消總隊長、前副議長陳雙全到場見證，儀式簡單隆重。

陳光復表示，洪美惠旅外經營事業有成，秉持回饋鄉里理念，將感念親恩之情化為濟世救人的大愛精神，期盼民間善的循環持續不斷，一同守護民眾健康。

陳毓仁對洪美惠回饋社會、挹注離島救護資源善行表達敬佩，期許消防局善用受贈器材及救護車，並加強緊急救護技術操作訓練，提升到院前緊急救護服務品質。

消防局緊急救護科表示，近年爭取民間企業及善心人士奧援，期精實汰換老舊車輛、裝備，以全面提升救災救護效能。112年受理捐贈一般型救護車4輛、小型幫浦消防車1輛、自動心肺復甦機4台、可攜帶式心臟電擊器1組、AED2組、12導程心電圖機2具、消防衣帽鞋12套及救命器130具、5G急救醫療聯防設備1組、消防救助鞋及手套各165雙等救災救護器材，總價值近2088萬元。對於各界投入離島消防工作關心與支持，表達由衷感謝。

救護車 陳光復 澎湖縣

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