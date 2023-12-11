「橘色惡魔」日本高校生搭高雄輕軌喊可愛 邀陳其邁自拍合影

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部9日起來台展開一系列演出，昨在高雄時代大道首場表演，為表達歡迎之意，高雄市和捷運公司合作打造期間限定彩繪輕軌列車「柑橘號」，橘高校今日結束快閃表演後前往搭乘，學生們看到超級驚喜，市長陳其邁與高捷董事長楊岳崑陪同乘坐。

「橘色惡魔」學生今日步行前往高雄展覽館站搭輕軌，一看到「橘高校ｘ蜜柑」組合的「柑橘號」輕軌列車，都直呼實在太可愛，該列車圖案呈現蜜柑站長的超萌魅力，日本高校生搭乘輕軌，沿途欣賞高雄港灣美景，5G沉浸式展演車廂內的互動遊戲以及播放橘高校影片，更讓學生興奮拍照留念。

陳其邁也在途中上車，送上「橘高校限定版」一卡通及蜜柑娃娃禮物，他說非常感謝橘高校吹奏樂部連續兩天在高雄帶來元氣滿滿的專業表演；為歡迎「橘色惡魔」造訪高雄，一卡通公司也特別製作特別版「橘色惡魔」一卡通贈送給橘高校同學們作為紀念。