聽新聞
test
0:00 / 0:00
「橘色惡魔」日本高校生搭高雄輕軌喊可愛 邀陳其邁自拍合影
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部9日起來台展開一系列演出，昨在高雄時代大道首場表演，為表達歡迎之意，高雄市和捷運公司合作打造期間限定彩繪輕軌列車「柑橘號」，橘高校今日結束快閃表演後前往搭乘，學生們看到超級驚喜，市長陳其邁與高捷董事長楊岳崑陪同乘坐。
「橘色惡魔」學生今日步行前往高雄展覽館站搭輕軌，一看到「橘高校ｘ蜜柑」組合的「柑橘號」輕軌列車，都直呼實在太可愛，該列車圖案呈現蜜柑站長的超萌魅力，日本高校生搭乘輕軌，沿途欣賞高雄港灣美景，5G沉浸式展演車廂內的互動遊戲以及播放橘高校影片，更讓學生興奮拍照留念。
陳其邁也在途中上車，送上「橘高校限定版」一卡通及蜜柑娃娃禮物，他說非常感謝橘高校吹奏樂部連續兩天在高雄帶來元氣滿滿的專業表演；為歡迎「橘色惡魔」造訪高雄，一卡通公司也特別製作特別版「橘色惡魔」一卡通贈送給橘高校同學們作為紀念。
陳其邁說，高雄輕軌即將成圓，期待日本高校學生們之後有機會能夠再訪高雄，搭輕軌好好遊覽高雄這座港灣城市的美麗風光。高雄捷運董事長楊岳崑表示，希望藉由跟市長一起致贈可愛的蜜柑站長娃娃給學生們，展現高雄的滿滿可愛與熱情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言