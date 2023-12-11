高市71期重劃區特商區抵費地 8標開標底價逾16億

高雄市政府地政局今天公告，包括鄰近火車站的第71期重劃區等112年度第4季開發區土地標售作業，共推出8標11筆建地，訂於20日開標，合計總底價新台幣16億7519萬5689元。

第4季土地標售作業今天公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

依地政局土地開發處資料，71期重劃區位於三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷優質生活圈。第4季推出2標5筆抵費地，其中1標4筆面積約431坪屬特定商業區土地，分別臨忠孝一路、鐵道二街及大港街，面對綠園道，近台鐵高雄及民族車站及捷運黃線Y10站預定地，使用強度高、住商皆宜；另筆亦為特定商業區土地，面積約18坪，位於鐵新一街，適合興建透天住宅。

高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境。地政局釋出2筆住宅區土地，其中1筆為住四土地，面積約1343坪，臨大學31街及楠海路，近援中公園、右昌商圈及楠梓家樂福商圈，為興建優質住宅大樓首選；另1筆為住三土地，面積約187坪，臨大學三十二街，近高雄大學及中山高中，生活機能便利。

第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。推出2筆住宅區土地，1筆角地位於安樂四街及文安三街，面積約527坪，可興建集合住宅；另1筆位於20米安樂東街，面積約131坪，可規劃華廈住宅。

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大優質住宅聚落，中原街推出1筆住四土地，面積約251坪，近中庸公園，區位條件佳；另大寮農地重劃區推出1筆土地，供投標人多種選擇。