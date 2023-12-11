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美不勝收！打造全台最長燈會 「鳳山光之季」千盞琉璃照亮黑夜

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
「鳳山光之季」燈會將自12月23日展開，近日晚間都在鳳山區公所前試燈。圖／鳳山區公所提供
「鳳山光之季」燈會將自12月23日展開，近日晚間都在鳳山區公所前試燈。圖／鳳山區公所提供

高雄鳳山今年建城235年，將首度舉辦「鳳山光之季」燈會，將以高雄版的「忘憂森林」大東濕地公園為主軸，沿著曹公圳與鳳山溪，打造全長6.9公里的燈會，活動將從12月23日登場，昨晚在鳳山區公所前舉行試燈，上千盞的琉璃燈形成一片片的燈海、美不勝收。

鳳山區長石慶豐表示，鳳山光之季」燈會是由中央與高雄市府自籌經費共600萬元，展期從12月23日，至明年2月底，這會是全台時間最長，也可能是燈景最長的燈會，將規劃12座燈區，包括7公尺高的主燈「龍鳳呈祥」，再沿曹公圳與鳳山溪裝點成千上萬盞的琉璃燈，遊客可搭乘高捷黃線，在鳳山站或大東站下車，或搭台鐵在鳳山火車站下車，交通方便。

石慶豐表示，民眾賞燈時可沿著曹公圳與鳳山溪散步，在波光粼粼的夜色中，走訪平成、澄瀾、訓風3座砲台與東便門等古蹟，肚子餓了，還可到中華街觀光夜市吃美食。

石慶豐表示，鳳山縣是在康熙23年設縣，當時左營以南，直至屏東都屬鳳山縣轄區，康熙51年發生林爽文事件，城市重心才從現在的左營往南移到現在的鳳山，原本左營即建有城煌廟，重心移到鳳山後，又再新建鳳山城煌廟，此次燈會也將安排左營的城煌爺與鳳山城煌爺在鳳山相會，坐著神轎穿鳳山的東便門，一路行經龍山寺、三民街、雙慈殿等，來到大東濕地公園，象徵新舊城血脈相連與文化傳承。

除了「鳳山光之季」燈會近期在晚間試燈外，高雄衛武營國家藝術文化中心也打造10公尺高的的聖誕樹，即起每天傍晚5點30分至夜間12點點燈，將設置至明年的1月7日。

衛武營國家藝術文化中心也打造10公尺高的的聖誕樹，即起每天傍晚5點半至夜間12點點燈，將設置至明年的1月7日。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
衛武營國家藝術文化中心也打造10公尺高的的聖誕樹，即起每天傍晚5點半至夜間12點點燈，將設置至明年的1月7日。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
衛武營國家藝術文化中心也打造10公尺高的的聖誕樹，即起每天傍晚5點半至夜間12點點燈，將設置至明年的1月7日。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
衛武營國家藝術文化中心也打造10公尺高的的聖誕樹，即起每天傍晚5點半至夜間12點點燈，將設置至明年的1月7日。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
「鳳山光之季」燈會將自12月23日展開，近日晚間都在鳳山區公所前試燈。圖／鳳山區公所提供
「鳳山光之季」燈會將自12月23日展開，近日晚間都在鳳山區公所前試燈。圖／鳳山區公所提供
「鳳山光之季」燈會將自12月23日展開，近日晚間都在鳳山區公所前試燈。圖／鳳山區公所提供
「鳳山光之季」燈會將自12月23日展開，近日晚間都在鳳山區公所前試燈。圖／鳳山區公所提供

燈會 濕地公園

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