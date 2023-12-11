高雄旗津中區污水處理廠老舊整建 邁向數位化操作

旗津中區污水處理廠原為全國僅存由政府部門自行操作大型污水處理廠，自通水啟用迄今已逾37年。高市府投入整建汰換，建置全廠環狀光纖及中央監控系統，並於日前進行試營運。

旗津中區污水處理廠原為全國僅存由政府部門自行操作大型污水處理廠，肩負著河水水質改善與市區污水處理重責大任，設計平均處理水量達每日75萬噸，自通水啟用迄今已逾37年。由於廠內設備多已老舊，處理效能大幅降低，且操作人員年齡也多陸續退休。

這項污水處理廠設施整建及汰換工程，在立委賴瑞隆爭取下，由國土署補助新台幣3.7億元。高雄市政府水利局今天表示，進行包括建置全廠環狀光纖及中央監控系統、恢復南前處理站功能、增設廢水回收系統以減少廠內自來水用量；另考量中區廠鄰近海邊鹽害嚴重，且污水含砂量大等特性，設備採用不銹鋼316L或雙項不鏽鋼等耐腐蝕材質，提高使用壽命。

水利局官員說，中區污水處理廠整建及汰換工程，自

民國110年11月15日開工，現已完成廠內設備整新並進行試運轉，將於明年初正式啟動委外操作新階段。

水利局設施管理科表示，後續由市府自籌4.8億元辦理為期5年委外代操作工作，期望透過高科技設備與委外操作專業化，讓中區污水處理廠達成「中央監控智慧化」、「操維數據雲端化」、「設備整建健全化」、「節能省水自動化」、「水情掌控即時化」、「職安管控視覺化」、「委外操作專業化」等7大里程碑。