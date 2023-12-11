高雄遶境隊伍放炮竹像鋪紅毯！漢神商圈瀰漫煙霧 廟方挨罰

高雄市苓雅區某宮廟昨舉行遶境活動，遶境隊伍在下午及晚上堆放大量炮竹，像鋪紅毯，點燃炮火後，瞬間讓漢神商圈整個瀰漫在煙霧之中，執勤員警趨前約制，「搶下」地上及貨車上62箱炮竹，環保局及警方事後相繼對廟方開罰5張罰單，最少可罰6000元。

高雄市苓雅區某宮廟昨從前金區成功路至苓雅區舉行遶境活動，遶境隊伍下午4時在成功一路與光明街口，開始燃放炮竹，炮屑鋪滿整個街道。

晚上9時許，遶境隊伍在苓雅區青年路與永明路口，堆放大量炮竹，一串串的炮竹在馬路上如紅毯，瞬間點燃後，讓漢神百貨商圈的天空瀰漫煙霧，伸手不見五指。

網路社群「社會事新聞影音」貼出影片，只見在場苓雅警分局員警趨前約制，「搶下」地上一長串炮竹；警方指出，廟方後配合警方約制，在貨車上載運的62箱煙火炮竹即停止燃放。

警方事後依違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第2款舉發廟方，可處1200元以上2400元以下罰鍰，並交由消防局及環保局另行裁處。