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首屆特技大鼎BIG TOP獎 讓台灣馬戲特技業不再是綠葉

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
首屆特技大鼎BIG TOP獎新星獎，頒給孫正學（中），最有影響力獎頒給林偉智（右），左為臺灣特技舞蹈協會理事長林佳鋒。記者王昭月／攝影
首屆特技大鼎BIG TOP獎新星獎，頒給孫正學（中），最有影響力獎頒給林偉智（右），左為臺灣特技舞蹈協會理事長林佳鋒。記者王昭月／攝影

台灣首屆「特技大鼎BIG TOP獎」昨在衛武營頒獎，「最具影響力獎」由林智偉奪下，「新星獎」為孫正學，猶如馬戲特技界「奧斯卡」的特技大鼎獎，讓各界看見這項表演產業的未來前景。獲頒最具影響力獎項的林智偉霸氣喊出，馬戲特技產業不會是永遠的綠葉。

特技大鼎BIG TOP獎由臺灣特技舞蹈協會主辦，衛武營協辦，臺灣特技舞蹈協會理事長林佳鋒指創立此獎項，是希望搭建平台，讓各界看見業界優秀人才的專業、國際性，同時推動業界的鏈結與交流，提升特技藝術內涵、擴充產業周邊效益和國際交流。

首屆特技大鼎BIG TOP獎上月25日完成評選，第一梯次三大得主分別是他新創雜技「扛桿椅架」功能性教的「道具新創獎」，演出「行雲流劍」佳評如潮的「技藝革新獎」得主蔡宏毅，潛力無窮的新星獎，頒給孫正學。

第二梯次五位得主昨天頒出，「卓越創新獎」得主是FOCA 福爾摩沙馬戲團「苔痕」；「個人風雲獎」李軍；「年度節目金獎」為圓劇X法國傑若･湯瑪士劇團「手路」；銀獎為舞鈴劇場「VALO二部曲─島嶼」；「最具影響力獎」由林智偉奪下。

「台灣特技人跟馬戲表演存在已久，近年漸受重視」，林佳鋒說，特技大鼎獎計畫啟動近一年，用意希望搭建平台，讓馬戲特技表演者的夢想，加值放大。

FOCA 福爾摩沙馬戲團長林智偉說，馬戲特技團體過去屈指可數，現今約百來人投入，這項表演藝術近十年來轉變很大，不單單是技術，也開始結合文本、敘事的創作，演出更具溫度，且經由產官學合作，孵育許多優秀表演者，透過大鼎BIG TOP獎，證驗馬戲特技人員在表演領域，不應永遠是「陪襯他人的的綠葉」。

獲首屆新星獎的孫正學，投入馬戲特技業九年，慶幸自己首屆就能得獎，國內也愈發重視馬戲特技。

首屆特技大鼎獎亦請到「全美傑出工藝家」得主蔡爾平跨刀設計獎座，獎座外型以「鼎」的形象延伸，以三個舞者演繹舞蹈的律動感，及倒立意象的堆疊，底座則是「一足二手」型式，象徵舞蹈與特技的奇趣結合。

頒獎典禮也邀「FOCA 福爾摩沙馬戲團」帶來的「土地的歌」選粹；「馬戲之門」帶來「After」；高雄在地藝術家郭建宏帶來「動中禪 MovingZen」，為典禮增光。

首屆特技大鼎BIG TOP獎「最具影響力獎」由FOCA 福爾摩沙馬戲團長林智偉奪下。記者王昭月／攝影
首屆特技大鼎BIG TOP獎「最具影響力獎」由FOCA 福爾摩沙馬戲團長林智偉奪下。記者王昭月／攝影

衛武營

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