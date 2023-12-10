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綠鬣蜥闖入天后宮「拜拜」 屏東今年抓3.3萬隻創新高

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
網友「Ahui Chang」今一早8點多到天后宮拜拜時，發現綠鬣蜥出現在天后宮內。圖／網友Ahui Chang提供
網友「Ahui Chang」今一早8點多到天后宮拜拜時，發現綠鬣蜥出現在天后宮內。圖／網友Ahui Chang提供

外來種綠鬣蜥橫行無所不在，屏東縣內埔鄉百年歷史天后宮今上午8點多，一隻綠鬣蜥闖進天后宮，竟乖乖待在神桌跪墊前，信徒發現後雖感到害怕，但牠都沒攻擊人，廟方志工張女士說，很大隻像小鱷魚，很乖看著媽祖，像跟媽祖拜拜，即使周邊有民眾聲音，仍老神在在。廟方人員通報農業處動保科後由委外廠商將綠鬣蜥捉捕。

屏東縣內埔鄉六堆天后宮是縣定古蹟，一旁緊鄰著韓愈昌黎祠。網友「Ahui Chang」今一早8點多到天后宮拜拜時，發現綠鬣蜥出現在天后宮內，就待在跪墊前，將照片PO在「屏東縣內埔鄉」臉書社社團，引發網友熱議，有網友留言，「超級有靈性」。

網友「Ahui Chang」受訪說，去拜拜時被嚇到，當下挺害怕的可是牠都沒有攻擊人，好像在聽佛經一樣。

天后宮志工張女士說，綠鬣蜥從虎門跑進來，嚇到了，很大隻像隻小鱷魚，很乖看著媽祖動也不動，覺得很神奇，停留約半小時，都沒有動，就是看著媽祖。後來民眾發現後，綠鬣蜥好像聽到人的聲音，眼睛有左右看了一下，但還是沒有動繼續看著媽祖。

志工張女士說，有擲筊擲筊問媽祖，媽祖說是來拜媽祖，然後有問為什麼拜媽祖？有師兄說，應該是求媽祖如果死了以後媽祖收牠，後來照這個問題去問媽祖，擲筊得到聖筊。

天后宮主委蔡秋香說，綠鬣蜥今天上午8點17分跑進來，就趴在跪墊前，好像在拜拜，「可能跟媽祖說話」，停留半個小時，廟方怕香客會怕到，就請香客盡量靠邊邊，綠鬣蜥都沒有動，後來就打電話求救通報，農業處動保科委託廠商來抓捕。

六堆天后宮位置緊臨在龍頸溪畔，近期在做龍頸溪畔治水工程，蔡秋香說，是廟的後方挖水溝，有一兩隻出現，有時候會在後面花園。

屏東縣農業處動保科表示，今年綠鬣蜥抓捕數量至今年12月5日有3.3萬隻，創從2018年起捉捕數量新高，這隻闖進媽祖廟的綠鬣蜥，體長1公尺以上，是公的綠鬣蜥。民眾遇到綠鬣蜥，不要徒手抓捕，可先用水桶或容器蓋住，並趕緊通報縣府1999專線，由委外廠商到場抓捕。

網友「Ahui Chang」今一早8點多到屏東縣內埔鄉天后宮拜拜時，發現綠鬣蜥出現在天后宮內。圖／網友Ahui Chang提供
網友「Ahui Chang」今一早8點多到屏東縣內埔鄉天后宮拜拜時，發現綠鬣蜥出現在天后宮內。圖／網友Ahui Chang提供
綠鬣蜥從天后宮的虎門闖入後，就停在媽祖的跪墊前。圖／廟方提供
綠鬣蜥從天后宮的虎門闖入後，就停在媽祖的跪墊前。圖／廟方提供

媽祖 綠鬣蜥 天后宮

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