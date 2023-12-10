衛武營攜手華友聯董事長陸炤廷 點亮10公尺高魔幻耶誕樹

衛武營國家藝術文化中心今晚點燈，獨家贊助音樂芭蕾劇場「遇見胡桃鉗的女孩首部曲」節目的華友聯集團董事長陸炤廷，與衛武營藝術總監簡文彬分持「魔法棒」點亮10公尺高的耶誕樹，為上萬名參加活動的親子帶來充滿祝福的驚喜夜！

迎接耶誕節，衛武營國家藝術文化中心在北側廣場豎起10公高的耶誕樹，綴上紅色與金色彩球，喜氣十足，今午同步舉辦耶誕市集，吸引大批民眾到場遊逛，傍晚5點半點燈，華友聯董事長陸炤廷及吉祥物Hito熊受邀與衛武營藝術總監簡文彬及衛武營吉祥物花露露共同點燈，替耶誕系列活動揭開序幕。

長期在南台灣深耕的華友聯集團，以打造幸福安居為宗旨，其中歲末補漆及家族活動是年度盛事，今年歲末邀請藝人郭彥均擔任補漆大使，家族活動則移師壽山動物園盛大舉行，同時每年歲末常獨家贊助衛武營精采節目，饗宴華友聯家族，投入社會公益不遺餘力，今年獨家贊助的劇碼為音樂芭蕾劇場「遇見胡桃鉗的女孩首部曲」。

集團為埋下藝文種子，落實美好生活，明年元月已為住戶敲下藝術專場─馬戲之門「巴哈嘎!不可!不可!」，邀住戶們到衛武營玩樂藝術，感受表演藝術美學的魅力。

華友聯董事長陸炤廷感謝衛武營藝文中心讓在地企業也能共襄盛舉，參與點燈盛會，衛武營現在是假日遊客最愛來的地方，結合文化、市集，重要的是可以讓大家一起來放電。