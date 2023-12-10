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回響／高雄寺廟違建如度假小屋 市府先罰10萬還有後續

聯合報／ 記者石秀華古和純王昭月／高雄即時報導
喜見寺近一年在農牧用地上擴建道場，並緊鄰水利地建屋，千坪紅色違建如度假小屋，在綠林中顯得突兀。記者古和純／攝影
喜見寺近一年在農牧用地上擴建道場，並緊鄰水利地建屋，千坪紅色違建如度假小屋，在綠林中顯得突兀。記者古和純／攝影

位於高雄市旗山區新大林段的喜見寺，遭鄰地指控9個月內興建千坪違建，變肥變大如度假小屋，經本報批露後，農業局今再強調，認定寺廟現有建物、鐵皮屋、圍牆及水泥鋪面均違法，地政局已先依違反區域計畫法開罰10萬元，另違反農業使用規第，由地政局和稅捐處續依法令辦理，侵占水利地部分，已函轉水利署處理。

在旗山大林段擁有農牧用地的郭姓女子向本報爆料指出，鄰地旁的喜見寺寺廟違法在農牧用地興建千坪違建建物，9個月內將道場興建擴大如度假小屋，從2019年國土測繪圖資服務雲系統可見該處並無任何建物。

本報今披露喜見寺千坪違建狀況後，高市府農業局今重申，旗山區喜見寺與周邊農地違規一案，係座落特定農業區農牧用地，現況有建物做宗教設施使用，並鋪設水泥鋪面，市府農業局依據農業發展條例，認定現況有建物、鐵皮建物、圍牆、水泥鋪面，違反農業使用規定，並由地政局與稅捐稽徵處續依法令辦理。

農業局表示，喜見寺涉農地違規部分，地政局業於10月24日辦理現地會勘，並於11月10日核認新大林段260、262地號興建建物及鋪設水泥地，261地號為核准供宗教設施使用，267及367地號為農水署經管之水路，皆非屬農業使用，違規面積為3069平方公尺。

地政局續依區域計畫法開立處分書裁罰10萬元行政罰鍰；同時指控喜見寺違反的郭姓女子近日也因鄰地有違建物，也收到違章罰款6萬元。

寺廟部分，旗山區新大林段260地號興辦事業計畫於100年已完成用地變更編地為特定目的事業用地（宗教使用），惟建物尚未依法完成申請建造執照，民政局將列管並輔導完成建築執照，以維建築安全。

另水利用地新大林段267地號被占用興建構造物情事，農業局業於9月5日函請農業部農田水利署本權責依法辦理。

2019年喜見寺園區範圍衛星圖資與近期空照圖。圖／郭姓讀者提供
2019年喜見寺園區範圍衛星圖資與近期空照圖。圖／郭姓讀者提供
喜見寺所在地的高雄市旗山區周圍被劃定優良農田的特定農業區，千坪違建在綠林中顯得諷刺。記者古和純／攝影
喜見寺所在地的高雄市旗山區周圍被劃定優良農田的特定農業區，千坪違建在綠林中顯得諷刺。記者古和純／攝影
從2019年喜見寺園區範圍衛星圖資中，新大林段261地號本無任何建築物。圖／取自國土測繪圖資服務雲提供
從2019年喜見寺園區範圍衛星圖資中，新大林段261地號本無任何建築物。圖／取自國土測繪圖資服務雲提供
喜見寺擴建屋舍同時，設置排水管線，將汙廢水直接排入旗山圳的灌排溝渠。圖／郭姓讀者提供
喜見寺擴建屋舍同時，設置排水管線，將汙廢水直接排入旗山圳的灌排溝渠。圖／郭姓讀者提供
喜見寺11月時還在興建牌樓。記者古和純／攝影
喜見寺11月時還在興建牌樓。記者古和純／攝影

違建 建築 農地 農業部 水利署 高雄市

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