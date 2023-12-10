回響／高雄寺廟違建如度假小屋 市府先罰10萬還有後續

位於高雄市旗山區新大林段的喜見寺，遭鄰地指控9個月內興建千坪違建，變肥變大如度假小屋，經本報批露後，農業局今再強調，認定寺廟現有建物、鐵皮屋、圍牆及水泥鋪面均違法，地政局已先依違反區域計畫法開罰10萬元，另違反農業使用規第，由地政局和稅捐處續依法令辦理，侵占水利地部分，已函轉水利署處理。

在旗山大林段擁有農牧用地的郭姓女子向本報爆料指出，鄰地旁的喜見寺寺廟違法在農牧用地興建千坪違建建物，9個月內將道場興建擴大如度假小屋，從2019年國土測繪圖資服務雲系統可見該處並無任何建物。

本報今披露喜見寺千坪違建狀況後，高市府農業局今重申，旗山區喜見寺與周邊農地違規一案，係座落特定農業區農牧用地，現況有建物做宗教設施使用，並鋪設水泥鋪面，市府農業局依據農業發展條例，認定現況有建物、鐵皮建物、圍牆、水泥鋪面，違反農業使用規定，並由地政局與稅捐稽徵處續依法令辦理。

農業局表示，喜見寺涉農地違規部分，地政局業於10月24日辦理現地會勘，並於11月10日核認新大林段260、262地號興建建物及鋪設水泥地，261地號為核准供宗教設施使用，267及367地號為農水署經管之水路，皆非屬農業使用，違規面積為3069平方公尺。

地政局續依區域計畫法開立處分書裁罰10萬元行政罰鍰；同時指控喜見寺違反的郭姓女子近日也因鄰地有違建物，也收到違章罰款6萬元。

寺廟部分，旗山區新大林段260地號興辦事業計畫於100年已完成用地變更編地為特定目的事業用地（宗教使用），惟建物尚未依法完成申請建造執照，民政局將列管並輔導完成建築執照，以維建築安全。