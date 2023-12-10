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首屆金門縣社福盃健走 千人齊走嘉年華場面盛大

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供

金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。金門社會處表示，這次健走路線涵蓋了瓊林村莊周遭，全長約計5公里，現場還有眾多表演及抽獎活動。

金門首屆社福盃健走今上午由副縣長李文良主持，金門縣議會副議長歐陽儀雄、政院金馬服務中心主任楊上德、金門縣金城鎮公所主秘許世丞、縣府社會處長陳世保、社會處副處長王茲繐等人皆出席。

活動上由李文良與現場來賓共同舉起象徵社福愛的火把，讓社福愛的火苗，點燃聖火台，讓社福的「愛」與「關懷」薪火相傳，讓愛永傳，揭開活動的序幕，緊接著由金門縣音律活化健康協會，帶領全場上千人共同暖身，場面盛大壯觀；李鳴槍後帶領來賓一起向前走。這次的健走路線涵蓋了瓊林村莊周遭，全長約計5公里。

參與者表示，健走的路線景觀漂亮，透過雙腳重新認識家鄉的美，豐富視野並舒展身心靈，且透過這一次健走，更可以感受到滿滿的溫暖及愛；健走完成後還可兌換水杯、運動毛巾、精美的完賽獎牌。

健走落幕後，活動場邊還舉辦社福宣導有獎徵答 ，以及由瓊林怡鼓工坊、金鼎國小-扯鈴隊、氣球米妮、金大街舞研究社、金湖烏克麗麗團、金門家扶木箱鼓才藝隊等，帶來了一連串精彩的表演。

「112年金門縣社福嘉年華活動」運用金門縣公益彩券盈餘分配基金經費辦理，規畫「社福電影賞析紓壓活動」、「擁抱障礙達人講堂」「第一屆社福盃健走活動」、「公益彩券盈餘宣導暨DIY手作活動」等，活動相當精采。

金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供
金門今於金門社福館舉辦「第一屆社福盃健走活動」，吸引千餘名民眾攜家帶眷、扶老攜幼共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。圖／金門社會處提供

金門 健走

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