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影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

「橘色惡魔」魅力席捲高雄 8.5萬人擠滿時代大道

中央社／ 高雄10日電

日本京都橘高校吹奏樂部今天下午在高雄時代大道演出，吸引8.5萬人觀賞、場面熱絡。橘高校連續帶來多首青春活力經典曲目，退場前也加碼演出動感曲目，獲得不絕掌聲。

橘高校98人來台首場演出就在高雄，高人氣演出吸引大批民眾早早就到時代大道卡位，線上觀看人數也有萬餘人，不少民眾直呼，「表演真的很精彩，尤其是非常可愛的笑容融化人心」。

橘高校吹奏樂部連續帶來多首青春歡樂、活力節奏的經典曲目，整齊劃一且動感十足的演出，讓現場掌聲與歡呼聲不斷。

市長陳其邁說，非常感謝橘高校帶來這麼活潑熱血、專業又感染力爆棚的精彩演出，燦爛的橘式笑容更讓所有人都深受感動；期盼透過音樂表演，以及青年學生之間的交流，讓台日友情更加深化緊密。

市府表示，去年橘高校來台演出掀起橘色旋風，所到之處都受到熱烈歡迎；此次橘色惡魔再度來台，今年在台灣的首演場次就獻給高雄，且陣仗比去年更加盛大，吹奏樂部從88人增加為98人編制。

除了眾所期待的橘高校演出外，包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊及中正預校樂旗5所學校也同場表演。

穿著鮮豔橘色隊服的「橘色惡魔」進場時以電影「歌舞青春」主題曲We're All in This Together展現奔放熱力，更帶來1988年冬季奧運會主題曲Wintergames、結合流行和放克音樂元素的Celebration，以及歡樂場合炒熱氣氛的首選September，加上節奏強的俐落動作，帶來視覺、聽覺雙重饗宴。

「橘色惡魔」退場前加碼帶來被譽為最魔性、最夢幻的成名曲Sing Sing Sing，最後以法國Les Champs-Élysées這首輕爵士歌曲退場，為演出劃下美好句點。

高雄市政府透過新聞稿感謝文化總會大力協助，讓南部民眾能近距離觀賞橘色惡魔精湛演出，也感謝5所高雄學校及參與民眾；期盼藉由橘高校演出，讓日本學生更認識高雄，促進台日學生音樂交流，深化台日情誼。

高校 橘色惡魔

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