「橘色惡魔」高雄演出 人氣甜點、橘色氣泡水招待

日本京都橘高校吹奏樂部今天下午將在高雄演出,高雄市政府送上在地人氣甜點及橘色特調氣泡水,讓學生們在前往高雄的高鐵上享用,感受高雄的熱情。

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部今天抵達高雄,將於下午3時在高雄時代大道上演出。

高市府發布新聞稿指出,人氣甜點「猜心泡芙」的「甜筒小泡芙派對禮盒」包裝可愛,學生們爭相拍照留念;如同花束般的甜筒小泡芙上,也綁著特別設計的迎賓小卡,以日文寫著「歡迎來高雄,由衷歡迎你們」,讓橘高校學生大感驚喜。

甜筒小泡芙的酥脆外皮及帶點糖顆粒的甜甜口感,讓不少學生迅速完食。

橘色特調氣泡水則是高雄在地氣泡飲業者特別客製的口味,也吸引學生拍照留念,甚至捨不得喝。

橘高校吹奏樂部下午預計演出曲目,包括電影「歌舞青春」主題曲 We’re All in This Together、1988年冬季奧運會主題曲 Winter games、結合流行音樂和放克音樂的 Celebration 及婚禮、派對名曲 September等。