「橘色惡魔」高雄演出 人氣甜點、橘色氣泡水招待
日本京都橘高校吹奏樂部今天下午將在高雄演出，高雄市政府送上在地人氣甜點及橘色特調氣泡水，讓學生們在前往高雄的高鐵上享用，感受高雄的熱情。
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部今天抵達高雄，將於下午3時在高雄時代大道上演出。
高市府發布新聞稿指出，人氣甜點「猜心泡芙」的「甜筒小泡芙派對禮盒」包裝可愛，學生們爭相拍照留念；如同花束般的甜筒小泡芙上，也綁著特別設計的迎賓小卡，以日文寫著「歡迎來高雄，由衷歡迎你們」，讓橘高校學生大感驚喜。
甜筒小泡芙的酥脆外皮及帶點糖顆粒的甜甜口感，讓不少學生迅速完食。
橘色特調氣泡水則是高雄在地氣泡飲業者特別客製的口味，也吸引學生拍照留念，甚至捨不得喝。
橘高校吹奏樂部下午預計演出曲目，包括電影「歌舞青春」主題曲 We’re All in This Together、1988年冬季奧運會主題曲 Winter games、結合流行音樂和放克音樂的 Celebration 及婚禮、派對名曲 September等。
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