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高雄護理師這巧思讓病人「聽話」 名醫讚：佩服得五體投地

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
王宏育分享診所內的護理師，利用聽診器放大聲音的原理，讓重聽病人能聽清楚衛教資訊。圖／翻攝自王宏育臉書
王宏育分享診所內的護理師，利用聽診器放大聲音的原理，讓重聽病人能聽清楚衛教資訊。圖／翻攝自王宏育臉書

一名重聽老先生忘了助聽器，到高雄某診所看診，醫師喊破喉嚨，老先生還是聽攏嘸，因此請來護理師用筆談，沒想到此時護理師，借了醫師聽診器，讓重聽老人掛上，自己則在聽筒前說話，利用聽診器放大的原理，讓重聽老人順利「聽話」，讓醫師看了也讚嘆，說真是神來一筆，「我佩服得五體投地」。

高雄縣醫師公會理事長王宏育在岡山開業，今在臉書PO了一張照，照片中一名老先生背對著鏡頭，兩側耳朵戴著醫師所用的聽診器，前方有位護理師彎著腰，左手拿著聽筒靠近臉部，王宏育並加註「請仔細看這張照片，您看得懂嗎？」

王宏育說，診所有位老病人，有著高血壓、高血糖、高膽固醇、心率不整、攝護腺肥大等多種慢性病，為了使醫病良好溝通，他老早即請老先生裝上助聽器，沒想到今天老先生回診，卻忘了戴助聽器。

王宏育說，今早病人很多，為了不耽擱門診的作業，他拜託護理師是不是用寫的和老先生溝通？沒有想到護理師竟然要借他的聽診器，他一邊看診，一邊心裡納悶，護理師衛教溝通，為什麼要借他的聽診器呢？

王宏育說，他走出去診間一看，才發現這名天才的護理師，讓病人耳朵掛著聽診器，聽筒則放在自己的嘴巴前面來說話，利用聽診器放大的原理，護理師講的話，重聽的病人就聽得很清楚，竟然可以溝通無礙，「想一想，我們的護理師比我還聰明，真是讓我佩服的五體投地。」

高雄縣醫師公會理事長王宏育。圖／本報系資料照片
高雄縣醫師公會理事長王宏育。圖／本報系資料照片

護理師 醫師

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