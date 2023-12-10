高雄護理師這巧思讓病人「聽話」 名醫讚：佩服得五體投地

一名重聽老先生忘了助聽器，到高雄某診所看診，醫師喊破喉嚨，老先生還是聽攏嘸，因此請來護理師用筆談，沒想到此時護理師，借了醫師聽診器，讓重聽老人掛上，自己則在聽筒前說話，利用聽診器放大的原理，讓重聽老人順利「聽話」，讓醫師看了也讚嘆，說真是神來一筆，「我佩服得五體投地」。

高雄縣醫師公會理事長王宏育在岡山開業，今在臉書PO了一張照，照片中一名老先生背對著鏡頭，兩側耳朵戴著醫師所用的聽診器，前方有位護理師彎著腰，左手拿著聽筒靠近臉部，王宏育並加註「請仔細看這張照片，您看得懂嗎？」

王宏育說，診所有位老病人，有著高血壓、高血糖、高膽固醇、心率不整、攝護腺肥大等多種慢性病，為了使醫病良好溝通，他老早即請老先生裝上助聽器，沒想到今天老先生回診，卻忘了戴助聽器。

王宏育說，今早病人很多，為了不耽擱門診的作業，他拜託護理師是不是用寫的和老先生溝通？沒有想到護理師竟然要借他的聽診器，他一邊看診，一邊心裡納悶，護理師衛教溝通，為什麼要借他的聽診器呢？