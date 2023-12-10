記者直擊 旗山地景棧道壞、電線露、滿鳥屎 居民嘆：選舉到了也沒人理

高雄旗山老街遠近馳名，今年截至9月底止，到訪遊客突破600萬人次，當地居民卻感慨，除了旗山老街有人重視，從日據時代糖廠鐵道橋改建而成的旗山地景主題步道橋，歷經十年風雨摧殘，地板損壞嚴重、照明不亮、電線裸露，欄杆上處處可見鳥屎，連入口處的說明看板也模糊不清，居民嘆選舉到了也沒人理。高市府工務局表示，將儘速派人維修、清潔。

高雄旗山地區過去曾是台灣重要的蔗糖產地，而旗山溪地景主題步道橋（簡稱旗山地景橋），就是由舊糖廠鐵道橋改建而來，歷經莫拉克風災毀損，高雄市政府在2013年修建，但10年過去了，橋面木質地板損壞嚴重，有的螺絲脫落突起、木板鬆脫凹凸，不少人走過常踢到，部分更換過的木板沒有防滑處理，讓人走得膽顫心驚；橋面多處照明設施不亮，讓居民感嘆「沒選舉沒人理，選舉到了還沒人理，太可悲了！」

記者實地勘查發現，除了上述居民陳述的缺失，橋上還有十多處電線裸露，好一點的連接處有膠帶簡單綑綁，有一些則是膠帶已明顯鬆脫，如果是夜間照明不足的情況下，行人恐有觸電危險。此外，橋上風景秀麗，不少遊客駐足拍照留影，卻不敢靠近欄杆，原來欄杆上滿滿鳥類排泄物，有一家三口來台遊玩的香港觀光客直喊，「好可惜」。