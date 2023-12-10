高雄旗山寺廟千坪道場遭踢爆違建 官方單位發聲了

位於高雄市旗山區新大林段的喜見寺，遭鄰地指控9個月內興建千坪違建道場，變肥變大；從2019年國土測繪圖資服務雲系統可見該處並無任何建物，農業局也證實農牧用地的建物全都違法，工務局指將依法排期程拆除；水利署高雄管理處則指，該寺廟占用水利地約350坪，會要求廟方補繳占用金，另汙水排入大排者也會先要求改善。

前台鹽董事長、高雄市前副市長陳啟昱、民進黨全國黨代李壯展及林鶴堯，4月6日遭民眾黨立委陳琬惠接續踢爆，在高雄旗山有違法農舍，以及已故綠媒大亨林崑海林的家族在旗山違法侵占國有地，綠營權貴違法行為陸續拆除後，旗山又被爆在同一時間，私人寺廟「喜見寺」在農牧用地蓋千坪豪宅之事。

在旗山大林段擁有農牧用地的郭姓女子向本報爆料指出，鄰地寺廟喜見寺2月為埋設排水系統在未告知她家，繞道破壞郭家排水管，埋進自己的排水管，成了管中管，因怪手在施工，郭當下請廟方出示施工圖，但對方拿不出來。

郭於今年2月5日投訴市長信箱，指新大林地有水利地違法、搭鐵皮屋的情事，恐造成危害之虞，當時工務局回函該處未申請建照；6月間，涂又取得郭家另一段的水利地，以該處要要立大佛、下面不能有排水管為由，用模板將郭家排水系統封死，禁止排入大排。

農曆7月颱風來臨，郭家淹水，郭女數度至高雄市政府線上服務即時系統反映，請市長幫忙，指排水系統遭鄰地破壞，連日豪雨淹怕了，水利局回函指該處屬於農田水利署管轄，已函文告知該單位權責權處。

但相關單位卻拿不出作為，郭女指控，市府沒行動力，任由鄰地廟宇道場違建該有的都有了，至今變大變肥。後相關單位均無所作為，郭見寺廟越蓋越大，連牌樓都已成形，「真的很離譜」。

郭女提供最新國土測繪圖資資料顯示，仍未有喜見寺今年擴張的興建物，記者到現場觀察，只見一整排紅房屋舍，兩處農牧用地加起來有1649坪。郭近日也因鄰地違建收到違章罰款6萬元，但她質疑喜見寺違建為何遲未處理？

記者曾問喜見寺涂姓住持，興建的道場是否合法？涂男回「這裡是寺廟耶」，語氣似乎認為「在農牧用地蓋寺廟就是合法」，

記者詢問地政局、農業局、水利署高雄管理處旗山工作站、民政局等相關單位，農業局證實喜見寺260、262地號是農牧用地，不得有地上物，但上頭卻興建屋舍，是違建。

民政局則指出，喜見寺本身寺廟新大林段261地號經變更為特定目的事業用地後，得興建寺廟，惟該寺院未向建築主管機關申請建築執照，將儘速輔導其補辦，以維使用安全；工務局指，若確定該處寺廟有違建物，將依法排期程拆除。

水利署高雄管理處則指，該寺廟占用水利地約350坪，會要求廟方補繳占用金，另汙水排入大排者先要求改善。