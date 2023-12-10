直擊！高雄旗山綠林中寺廟千坪違建 變肥大如度假小屋

靜謐的高雄市旗山區的新大林段，環境清幽，四周不少蔥綠樹林及旗山特有的香蕉果樹，喜見寺寺廟就在綠林之中，記者車子駛入沒門牌號碼、卻有告示牌指示要往裡走的小徑，一整排紅色屋頂、千坪如度假屋的道場映入眼簾，在一片綠林中，看起來突兀，如度假的小屋，就在短短9個月變肥變大，要發現其實不難！

9月中旬，記者假扮遊客，進入喜見寺寺廟，詢問是否小屋可供遊客入住，當時寺廟外的牌樓還在如火如荼興建中，身穿一身出家人僧服的寺廟主持涂姓男子和3友人正悠閒在屋內泡茶。農業局表示，9月22日和相關局處辦理會勘，認定在農牧用地蓋千坪道場是違規。

眾人好奇問「如何進來？」還聲稱寺廟非民宿，沒提供信徒、香客入住之處，只有認識的人可供宿，涂男和友人七嘴八舌地質疑記者誤闖「禁地」的目的，似乎要趕快趕走陌生人。

記者隨口問，這裡的道場是合法的？涂男回「這裡是寺廟耶」，語氣似乎認為「在農牧用地蓋寺廟就是合法」，後隨性同意：「你們要參觀也是可以」。

記者走出道場屋舍後，在四周觀察，發現屋舍外有煮食的瓦斯桶、泡水的筍乾，廚房的汙穢水靠著破壞郭家鄰地排水管、私設排水管，穿透灌溉溝渠後，將汙水直接排入灌溉溝渠內，寺廟前有綻放的荷花池，以及一大片被農業局認定非法在農牧用地鋪設水泥的停車場。

政府機關九月下旬認定違規，卻不見有後續具體行政作為，11月9日記者二度重回喜見寺現場，發現不僅牌樓已興建完成，牌樓旁、接近灌溉溝渠處正在搭建一處鐵皮屋，大剌剌地違建，據查，是準備立佛像於該處。

記者下車拍照時，施工包商看到直接嗆記者「拍三小」，沒想到，記者將車子駛出小徑，該名包商竟又開車追出來，逆向停在記者車旁，堵住去路，車窗搖下再嗆「恁是在拍三小？」行徑囂張。

喜見寺旁盡是低矮房舍的住戶，一名70餘歲的阿伯見陌生記者來訪，用農家人純樸又熱情的個性打招呼，在旗山土生土長的他說，從未走入寺廟，從沒想過道場會違法，畢竟宗教多勸人為善、熱心助人，「如果違法，法律該如何就如何」。

騎單車閒晃的一名80餘歲白髮阿公，被記者半路攔截，他笑說「以前鄉下地方都是糞便餵豬」，得知寺廟汙水全排入灌排，也不以為意，阿公聽到放眼望去的寺廟都是違建物，驚訝的說，是阿捏喔。