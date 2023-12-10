快訊

黃珊珊昨曝「內參民調」柯盈配贏侯康配 游梓翔：又來了

台灣中高齡憂「找嘸頭路」 為何日本勞參率卻創高？

習慣手機螢幕更新率120Hz回不去60Hz該怎辦？內行人建議這樣用就不卡

直擊！高雄旗山綠林中寺廟千坪違建 變肥大如度假小屋

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導
喜見寺近一年在農牧用地上擴建道場，並緊鄰水利地建屋，千坪紅色違建如度假小屋，在綠林中顯得突兀。記者／古和純攝影
喜見寺近一年在農牧用地上擴建道場，並緊鄰水利地建屋，千坪紅色違建如度假小屋，在綠林中顯得突兀。記者／古和純攝影

靜謐的高雄市旗山區的新大林段，環境清幽，四周不少蔥綠樹林及旗山特有的香蕉果樹，喜見寺寺廟就在綠林之中，記者車子駛入沒門牌號碼、卻有告示牌指示要往裡走的小徑，一整排紅色屋頂、千坪如度假屋的道場映入眼簾，在一片綠林中，看起來突兀，如度假的小屋，就在短短9個月變肥變大，要發現其實不難！

9月中旬，記者假扮遊客，進入喜見寺寺廟，詢問是否小屋可供遊客入住，當時寺廟外的牌樓還在如火如荼興建中，身穿一身出家人僧服的寺廟主持涂姓男子和3友人正悠閒在屋內泡茶。農業局表示，9月22日和相關局處辦理會勘，認定在農牧用地蓋千坪道場是違規。

眾人好奇問「如何進來？」還聲稱寺廟非民宿，沒提供信徒、香客入住之處，只有認識的人可供宿，涂男和友人七嘴八舌地質疑記者誤闖「禁地」的目的，似乎要趕快趕走陌生人。

記者隨口問，這裡的道場是合法的？涂男回「這裡是寺廟耶」，語氣似乎認為「在農牧用地蓋寺廟就是合法」，後隨性同意：「你們要參觀也是可以」。

記者走出道場屋舍後，在四周觀察，發現屋舍外有煮食的瓦斯桶、泡水的筍乾，廚房的汙穢水靠著破壞郭家鄰地排水管、私設排水管，穿透灌溉溝渠後，將汙水直接排入灌溉溝渠內，寺廟前有綻放的荷花池，以及一大片被農業局認定非法在農牧用地鋪設水泥的停車場。

政府機關九月下旬認定違規，卻不見有後續具體行政作為，11月9日記者二度重回喜見寺現場，發現不僅牌樓已興建完成，牌樓旁、接近灌溉溝渠處正在搭建一處鐵皮屋，大剌剌地違建，據查，是準備立佛像於該處。

記者下車拍照時，施工包商看到直接嗆記者「拍三小」，沒想到，記者將車子駛出小徑，該名包商竟又開車追出來，逆向停在記者車旁，堵住去路，車窗搖下再嗆「恁是在拍三小？」行徑囂張。

喜見寺旁盡是低矮房舍的住戶，一名70餘歲的阿伯見陌生記者來訪，用農家人純樸又熱情的個性打招呼，在旗山土生土長的他說，從未走入寺廟，從沒想過道場會違法，畢竟宗教多勸人為善、熱心助人，「如果違法，法律該如何就如何」。

騎單車閒晃的一名80餘歲白髮阿公，被記者半路攔截，他笑說「以前鄉下地方都是糞便餵豬」，得知寺廟汙水全排入灌排，也不以為意，阿公聽到放眼望去的寺廟都是違建物，驚訝的說，是阿捏喔。

至今，喜見寺如同其名歡喜地違建變肥又變大，陳情人投訴官方無門，正等待相關單位強力作為！

旗山圳灌排溝渠沿線，灌溉特定農業區的優良果園。記者古和純／攝影
旗山圳灌排溝渠沿線，灌溉特定農業區的優良果園。記者古和純／攝影
當記者從遠處下車，正要拍攝寺廟擴建時，施工包商看到記者，直接吆喝嗆聲「拍三小」。記者古和純／攝影
當記者從遠處下車，正要拍攝寺廟擴建時，施工包商看到記者，直接吆喝嗆聲「拍三小」。記者古和純／攝影
2019年喜見寺園區範圍衛星圖資與近期空照圖。圖／郭姓讀者提供
2019年喜見寺園區範圍衛星圖資與近期空照圖。圖／郭姓讀者提供
從2019年喜見寺園區範圍衛星圖資中，新大林段261地號本無任何建築物。圖／取自國土測繪圖資雲提供
從2019年喜見寺園區範圍衛星圖資中，新大林段261地號本無任何建築物。圖／取自國土測繪圖資雲提供
喜見寺擴建屋舍同時，設置排水管線，將汙廢水直接排入旗山圳的灌排溝渠。圖／郭姓讀者提供
喜見寺擴建屋舍同時，設置排水管線，將汙廢水直接排入旗山圳的灌排溝渠。圖／郭姓讀者提供
喜見寺所在地的高雄市旗山區周圍被劃定優良農田的特定農業區，千坪違建在綠林中顯得諷刺。記者古和純／攝影
喜見寺所在地的高雄市旗山區周圍被劃定優良農田的特定農業區，千坪違建在綠林中顯得諷刺。記者古和純／攝影
喜見寺正在興建牌樓。記者古和純／攝影
喜見寺正在興建牌樓。記者古和純／攝影
喜見寺擴建道場屋舍以及道場牌樓。圖／郭姓讀者提供
喜見寺擴建道場屋舍以及道場牌樓。圖／郭姓讀者提供

違建 家人 廚房

延伸閱讀

林右昌到高雄「右昌」掃街 籲支持李柏毅讓八仙過海

影／柯文哲淡水老街掃街 人氣依然不減

政治人物真落淚或博同情？ 網一致回答他是「假哭王者」

顏寬恒批對手抹黑作秀 林靜儀要顏把自家違建說清楚

相關新聞

高雄輕軌通過初勘 拚元旦試營運

高雄輕軌力拚明年元旦試營運，昨在左營區龍德新路及大順路口北側軌道辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車車廂，導致列車無法...

直擊！高雄旗山綠林中寺廟千坪違建 變肥大如度假小屋

靜謐的高雄市旗山區的新大林段，環境清幽，四周不少蔥綠樹林及旗山特有的香蕉果樹，喜見寺寺廟就在綠林之中，記者車子駛入沒門牌...

一起來尬舞 屏東青銀舞蹈耶誕趴今還有一天

大家一起來尬舞！屏東縣青少年中心與屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」，合作舉辦「2023 Than...

恆春旅遊醫院 新大樓21日啟用

屏東恆春觀光熱季遊客可達400萬人，當地居民5萬人，但長期醫療資源不足，尤其急重症病患轉診路遙遠，經地方爭取，行政院核定...

養蚊20餘年 澄清湖海水館 沒整修計畫

高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉閒...

美濃白玉蘿蔔季 百人搶拔

美濃冬季特產「白玉蘿蔔」今年因氣候晚收成1個月，本月大豐收，農會昨舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收蘿蔔，人手一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。