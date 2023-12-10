快訊

高雄岡山焚化廠半夜竄火 近百名消防投入搶救中

不解同款音響有2色「差價竟2千」？過來人曝這些關鍵原因「它當然貴」

觀察站／棄保蠢蠢欲動 未來一周關鍵期

一起來尬舞 屏東青銀舞蹈耶誕趴今還有一天

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
青銀舞蹈耶誕趴在屏東縣體育館前草皮廣場強勢登場。圖／屏東縣府社會處提供
青銀舞蹈耶誕趴在屏東縣體育館前草皮廣場強勢登場。圖／屏東縣府社會處提供

大家一起來尬舞！屏東縣青少年中心與屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」，合作舉辦「2023 Thank you dance－青銀舞蹈聖誕趴」，9、10日一連兩天在屏東縣體育館前草皮廣場登場，濃濃的耶誕氣氛搭配復古美式街頭主題，讓民眾認識「街頭舞蹈歷史演變」，也從表演中看見不分老少一起舞動青春。

屏東縣社會處長劉美淑昨到場參與，即興現學一段街頭舞蹈，劉美淑說，每年暑假屏東縣青少年中心最熱鬧，即便到了天氣漸冷的年末依然能感受到青少年熱情四射活力，希望青年散發的青春活力能感染每一個世代持續下去。

屏東戰隊工作人員大珮說，這是屏東首次舉辦大型的街舞活動，其中一日舞者的規畫，讓不會跳舞的民眾，體驗舞蹈其實沒有那麼困難。結合街頭舞蹈的元素，除了塗鴉之外，透過影片認識每個年代不同舞蹈風格。

大珮說，最特別的是帶領著一群高中、大學生青年們策劃活動，從前期的團體磨合碰撞，讓青年學習如何把想法實踐出來，一同成長；不只邀請年輕學生，而是從小到老、從屏北到屏南，都來參加，讓大家知道跳舞本來就不分年齡，全齡都可以學習跳舞；今天10日下午2點到晚間8點在屏東縣立體育館前，現場可報名一日舞者體驗與街頭塗鴉體驗。

青銀舞蹈耶誕趴在屏東縣體育館前草皮廣場強勢登場。圖／屏東縣府社會處提供
青銀舞蹈耶誕趴在屏東縣體育館前草皮廣場強勢登場。圖／屏東縣府社會處提供
青銀舞蹈耶誕趴在屏東縣體育館前草皮廣場強勢登場。圖／屏東縣府社會處提供
青銀舞蹈耶誕趴在屏東縣體育館前草皮廣場強勢登場。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣 青年

延伸閱讀

全國中正盃運動舞蹈錦標賽 成人單人A組拉丁舞陳芝妤不敵男生林士烜

首座黃金級建物 屏東環保局再奪2綠建築大獎

屏東文學獎破紀錄吸引逾6百件投稿 17人脫穎而出

34年未見！屏東乳羊場染人畜共通布氏桿菌病遭撲殺

相關新聞

高雄輕軌通過初勘 拚元旦試營運

高雄輕軌力拚明年元旦試營運，昨在左營區龍德新路及大順路口北側軌道辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車車廂，導致列車無法...

一起來尬舞 屏東青銀舞蹈耶誕趴今還有一天

大家一起來尬舞！屏東縣青少年中心與屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」，合作舉辦「2023 Than...

恆春旅遊醫院 新大樓21日啟用

屏東恆春觀光熱季遊客可達400萬人，當地居民5萬人，但長期醫療資源不足，尤其急重症病患轉診路遙遠，經地方爭取，行政院核定...

養蚊20餘年 澄清湖海水館 沒整修計畫

高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉閒...

美濃白玉蘿蔔季 百人搶拔

美濃冬季特產「白玉蘿蔔」今年因氣候晚收成1個月，本月大豐收，農會昨舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收蘿蔔，人手一...

高雄駅一番街 上百COSER齊聚

高雄火車站「高雄駅一番街」R11商場昨開幕，吸引上百名COSER參與活動，市長陳其邁化身奇異博士到場，強調把高雄驛打造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。