一起來尬舞 屏東青銀舞蹈耶誕趴今還有一天
大家一起來尬舞！屏東縣青少年中心與屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」，合作舉辦「2023 Thank you dance－青銀舞蹈聖誕趴」，9、10日一連兩天在屏東縣體育館前草皮廣場登場，濃濃的耶誕氣氛搭配復古美式街頭主題，讓民眾認識「街頭舞蹈歷史演變」，也從表演中看見不分老少一起舞動青春。
屏東縣社會處長劉美淑昨到場參與，即興現學一段街頭舞蹈，劉美淑說，每年暑假屏東縣青少年中心最熱鬧，即便到了天氣漸冷的年末依然能感受到青少年熱情四射活力，希望青年散發的青春活力能感染每一個世代持續下去。
屏東戰隊工作人員大珮說，這是屏東首次舉辦大型的街舞活動，其中一日舞者的規畫，讓不會跳舞的民眾，體驗舞蹈其實沒有那麼困難。結合街頭舞蹈的元素，除了塗鴉之外，透過影片認識每個年代不同舞蹈風格。
大珮說，最特別的是帶領著一群高中、大學生青年們策劃活動，從前期的團體磨合碰撞，讓青年學習如何把想法實踐出來，一同成長；不只邀請年輕學生，而是從小到老、從屏北到屏南，都來參加，讓大家知道跳舞本來就不分年齡，全齡都可以學習跳舞；今天10日下午2點到晚間8點在屏東縣立體育館前，現場可報名一日舞者體驗與街頭塗鴉體驗。
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