一起來尬舞 屏東青銀舞蹈耶誕趴今還有一天

大家一起來尬舞！屏東縣青少年中心與屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」，合作舉辦「2023 Thank you dance－青銀舞蹈聖誕趴」，9、10日一連兩天在屏東縣體育館前草皮廣場登場，濃濃的耶誕氣氛搭配復古美式街頭主題，讓民眾認識「街頭舞蹈歷史演變」，也從表演中看見不分老少一起舞動青春。

屏東縣社會處長劉美淑昨到場參與，即興現學一段街頭舞蹈，劉美淑說，每年暑假屏東縣青少年中心最熱鬧，即便到了天氣漸冷的年末依然能感受到青少年熱情四射活力，希望青年散發的青春活力能感染每一個世代持續下去。

屏東戰隊工作人員大珮說，這是屏東首次舉辦大型的街舞活動，其中一日舞者的規畫，讓不會跳舞的民眾，體驗舞蹈其實沒有那麼困難。結合街頭舞蹈的元素，除了塗鴉之外，透過影片認識每個年代不同舞蹈風格。