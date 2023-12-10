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金門官窯一甲子 迎向新生永續

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門陶瓷廠昨歡慶60周年，金門縣長陳福海（前排左四）到場慶祝。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠昨歡慶60周年，金門縣長陳福海（前排左四）到場慶祝。記者蔡家蓁／攝影

金門陶瓷廠是全國唯一的官窯，創建於1963年，走過一甲子，昨天辦市集歡慶周年。金門縣長陳福海表示，金門陶瓷文化需好好保存，技藝傳承、產品優化、良好行銷，才能讓陶瓷廠永續經營，迎來下個60年。

「碗廠時期」金門陶瓷廠提供居民生活容器，而後承接菸酒公賣局及金門酒廠等酒容器製作，為總統府、外交部、故宮博物院等單位提供如國宴餐具、禮贈品及仿古藝品等，也為金門很家庭提供就業機會。

創廠以來共1233件典藏作品，商品創新有外形仿真的「莒光樓酒瓶」、「大橋紀念酒瓶」，研發上建立規格化的陶瓷釉藥飾板，仿古創新復刻70年代的「壽桃」、具閩南特色的「八角碗」等，都受市場歡迎。

陳福海、議員陳泱瑚等人昨天到場，歷任廠長與老員工回娘家，並表揚服務滿40年資深員工。

陶瓷廠長何桂泉表示，金門官窯為金門工藝代表，一路走來感謝所有職員工付出與努力，得以將老廠翻轉，建立標準化的生產作業流程，在環保、節能與永續發展，也減少耗能走向永續。

金門 陳福海

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