快訊

亞錦賽／冠軍賽中日大戰加開座位 近2.2萬席門票2分鐘秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢舉暴增 高市小黃擬陳抗

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

交通違規新制6月上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增情況，也讓職業駕駛叫苦。全國汽車駕駛人權益聯盟不滿頻遭檢舉，將於周三（13日）號召計程車繞行民進黨高雄市黨部，遞交陳情書，盼執政黨重視駕駛人路權，預估已有100輛計程車響應。

6月新制上路，除違規檢舉項目從46項增到59項，1年內違規記點滿12點，也要吊扣駕照2個月，但點數累計滿6點，可自費接受道安講習3小時，扣抵2點。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，新制造成全國汽車駕駛人陷入「行車地獄」，隨著各地檢舉量暴增，至今光是台中市被記滿12點的就有203人，其中職業駕駛就占7、8成。此外，台中市近期參加道安講習的145人中，也有116人即將被吊扣駕照。

他指出，像闖紅燈、超速等嚴重違規影響道路安全的項目就不該放過，但近期職業駕駛被檢舉的項目中，以變換車道未打方向燈占最多，每被檢舉一次就罰1200元，並記點一點，若遇到惡意跟拍連續檢舉，恐開一天車就要被吊扣駕照，對這種「微罪」採一罪雙罰不太合理。

交通部表示，先前已針對檢舉、記點制度調整及討論，像是暫緩交叉路口、公車站10公尺及騎樓違停上下客貨記點，至於其他違規項目，也與警政署溝通，若是可勸導項目，就盡量以勸導取代舉發，後續會跟相關團體持續溝通。

駕照 計程車 人權

延伸閱讀

批高市政風處淪東廠「辦白辦藍不辦綠」 藍營下周一將赴地檢署檢舉

哀嚎！因魔人檢舉、AI拍停駛2月 中市累計203件

高市近百派出所沒裝AED 醫美集團拋磚引玉

高市林園海岸展風貌 投2.4億114年完工

相關新聞

高雄輕軌通過初勘 拚元旦試營運

高雄輕軌力拚明年元旦試營運，昨在左營區龍德新路及大順路口北側軌道辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車車廂，導致列車無法...

恆春旅遊醫院 新大樓21日啟用

屏東恆春觀光熱季遊客可達400萬人，當地居民5萬人，但長期醫療資源不足，尤其急重症病患轉診路遙遠，經地方爭取，行政院核定...

養蚊20餘年 澄清湖海水館 沒整修計畫

高雄市澄清湖風景區淡水館、海水館曾是台灣最大水族館，淡水館多年前改建為遊客中心暨文史館，海水館因鋼筋鏽蝕列為危樓、封閉閒...

美濃白玉蘿蔔季 百人搶拔

美濃冬季特產「白玉蘿蔔」今年因氣候晚收成1個月，本月大豐收，農會昨舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收蘿蔔，人手一...

高雄駅一番街 上百COSER齊聚

高雄火車站「高雄駅一番街」R11商場昨開幕，吸引上百名COSER參與活動，市長陳其邁化身奇異博士到場，強調把高雄驛打造成...

檢舉暴增 高市小黃擬陳抗

交通違規新制6月上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增情況，也讓職業駕駛叫苦。全國汽車駕駛人權益聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。