檢舉暴增 高市小黃擬陳抗

交通違規新制6月上路，民眾檢舉違規項目增加至59項，不少縣市都出現檢舉量暴增情況，也讓職業駕駛叫苦。全國汽車駕駛人權益聯盟不滿頻遭檢舉，將於周三（13日）號召計程車繞行民進黨高雄市黨部，遞交陳情書，盼執政黨重視駕駛人路權，預估已有100輛計程車響應。

6月新制上路，除違規檢舉項目從46項增到59項，1年內違規記點滿12點，也要吊扣駕照2個月，但點數累計滿6點，可自費接受道安講習3小時，扣抵2點。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，新制造成全國汽車駕駛人陷入「行車地獄」，隨著各地檢舉量暴增，至今光是台中市被記滿12點的就有203人，其中職業駕駛就占7、8成。此外，台中市近期參加道安講習的145人中，也有116人即將被吊扣駕照。

他指出，像闖紅燈、超速等嚴重違規影響道路安全的項目就不該放過，但近期職業駕駛被檢舉的項目中，以變換車道未打方向燈占最多，每被檢舉一次就罰1200元，並記點一點，若遇到惡意跟拍連續檢舉，恐開一天車就要被吊扣駕照，對這種「微罪」採一罪雙罰不太合理。

交通部表示，先前已針對檢舉、記點制度調整及討論，像是暫緩交叉路口、公車站10公尺及騎樓違停上下客貨記點，至於其他違規項目，也與警政署溝通，若是可勸導項目，就盡量以勸導取代舉發，後續會跟相關團體持續溝通。