高雄輕軌通過初勘 拚元旦試營運

高雄輕軌力拚明年元旦試營運，昨在左營區龍德新路及大順路口北側軌道辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車車廂，導致列車無法移動，起火且造成乘客受傷；初勘委員會總召集人許添本說，輕軌以「幾乎零缺點」通過初勘，本月底前將完成履勘，才能拿到交通部營運許可。

高雄輕軌昨初勘演練，模擬列車在新上國小站（C25）與灣仔內站（C26）間，遭鄰近建物掉落物擊中列車第4節車廂，列車起火、無法移動，乘客被重物砸傷，行控中心立刻通知消防局派遣消防、救護人趕往搶救，警方到場管制，同時以廣播疏散乘客，下車步行走到車站，相關人員依狀況執行演練。

許添本說，輕軌成圓最後一段愛河之心站（C24）到凱旋公園站（C32）初勘，從書面審查到下午演練，展現高捷、工務局等單位協力合作能力。

交通局表示，初勘測試無「履勘前須改善事項」，但有「一般注意改善事項」9項，「後續建議改善事項」13項，將在營運前改善完成，明天報請交通部，協調月底前完成履勘。

高捷預計明年2月26日後依里程計費，起程運價20元，每2公里增5元，逾9公里以35元計，未來只有20、25、30及35元4種票價，明年起高雄輕軌將拆除列車上驗票機，一律在月台刷卡，增加下車後到月台刷卡機制，方便依里程計費。