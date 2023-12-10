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恆春旅遊醫院 新大樓21日啟用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
部立恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程，本月21日將由總統蔡英文主持營運儀式。記者潘欣中／攝影
部立恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程，本月21日將由總統蔡英文主持營運儀式。記者潘欣中／攝影

屏東恆春觀光熱季遊客可達400萬人，當地居民5萬人，但長期醫療資源不足，尤其急重症病患轉診路遙遠，經地方爭取，行政院核定5.7億元部立恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程，終於在上月取得使照，預定本月21日由蔡英文總統主持營運儀式，但原規畫升級為可處理急性心肌梗塞和腦中風重症急救，礙於人力不足仍要轉送枋寮醫院，地方質疑說好的急重症急救怎沒了？

恆春旅遊醫院說明，腦中風有神經內科第一線因應，已爭取增加1名醫師進駐輪班，出血性腦中風可在院手術，血栓性治療則要轉送，心導管團隊一組須3名心臟科醫師，地方5萬人口難支撐，急性心肌梗塞患者檢查後，可先施藥再轉送30分鐘車程的枋寮醫院。

行政院前院長林全2018年7月南下視察恆旅醫院舊院區，同意院方所提改建升級計畫。

隔年前院長蘇貞昌與陳時中南下恆春，指示「就醫人數需求應以觀光熱季400萬人估量，同時衡酌地區特性，回應居民醫療需求」，蘇貞昌前年10月前往視導時也指示，「一次到位並提早完工」。

恆春旅遊醫院新醫療大樓工程，歷經3年5次流標才發包，施工時又因缺工，完工日期一再延後，上月終於取得使照，院方將擴大原有服務能量，現常駐醫師16人、「醫中計畫」支援醫師4人，護理師70餘人。

院方表示，因醫療器材、醫護人力陸續進駐招聘中，將分期分科開放營運，但醫護人員不足仍是老問題，急重症急救列入中長期計畫。

屏縣議員潘芳泉說，恆旅升級重症醫院，是醫療平權的實現，目前受限人力無法升級可理解，將持續督促；屏南立委參選人徐富癸、蘇孟淳都認為，就醫人數需求應加入400萬遊客量，心肌梗塞搶救的不僅是生命，還有可能受損的器官，當選後將爭取設心導管室。

恆旅新大樓一般急性病床數從35床增至64床，加護病床增至9床，急診增至30床，中醫科已開業，牙科籌備中，皮膚科和眼科透過遠距診療，另新增1間開刀病房，引進核磁共振MRI、高壓氧艙等醫療設備。

腦中風 恆春 醫師

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