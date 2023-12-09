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影／金門聖誕購物節 晚間點燈氣氛浪漫吸引遊客駐足

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天晚間舉辦「青年LET'S購」聖誕祈福點燈儀式，金城鎮長李城智也帶著太太到場參加大秀恩愛，羨煞旁人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天晚間舉辦「青年LET'S購」聖誕祈福點燈儀式，金城鎮長李城智也帶著太太到場參加大秀恩愛，羨煞旁人。記者蔡家蓁／攝影

為了迎接耶誕節、帶動消費，金門縣政府從今起至年1月8日舉辦為期1個月的金門青創新創聖誕購物節「青年LET'S購」，今晚7時30分在後浦十六藝文特區辦理耶誕祈福點燈儀式，吸引不少親子到場參與，小朋友爭相跟工作人員扮演的「聖誕老公公」拿糖果與合影，氣氛溫馨。

首次舉辦的聖誕購物節活動，今晚辦點燈祈福儀式，包括金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣政府建設處長張瑞心、金門縣議會副議長歐陽儀雄、金城鎮長李誠智與在場近百位鄉親共同點燈，象徵活動正式開跑。

張瑞心在致詞時表示，這次活動長達1個月的購物節，活動跨足耶誕節與元旦節慶及金門馬拉松，希望可以帶動地區商圈商機，協助地區新創與青創產業，期待透過購物節來加強民眾消費力道，促進金門經濟發展，帶動青創新創能量。

此次活動現場主辦單位也請來聖誕老公公跟民眾拍照與現場發糖果，民眾反應熱烈；此外，現場還有很多雪人、浪漫的燈景布置，也吸引不少人拍照曬恩愛。

縣府建設處表示，為了鼓勵遊客、鄉親參加，只要在「青年LET'S購」特約商店消費滿新台幣300元即可獲得一張摸彩券，並完成登錄即可獲得抽獎資格，高達數百項獎品等你帶回家，除了抽獎外特約商家也趁勢推出各式各樣的優惠活動以及配合金門縣政府「幸福節能島，幸福又美好」節能政策提供各項愛環保優惠等您一起來探索。

活動詳情：https://www.accupass.com/event/2311280118546665185400也歡迎臉書搜尋「金門青年三創服務平台」、LINE好友搜尋@kod4743g或來電082-316177許先生洽詢。

金門縣建設處長張瑞心表示，這次活動長達一個月的購物節，活動跨足聖誕節與元旦節慶及金門馬拉松，希望可以帶動地區商圈商機。記者蔡家蓁／攝影
金門縣建設處長張瑞心表示，這次活動長達一個月的購物節，活動跨足聖誕節與元旦節慶及金門馬拉松，希望可以帶動地區商圈商機。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府首度舉辦聖誕購物節「青年LET'S購」，今天晚間7時30分在後浦十六藝文特區辦理聖誕祈福點燈儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府首度舉辦聖誕購物節「青年LET'S購」，今天晚間7時30分在後浦十六藝文特區辦理聖誕祈福點燈儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府首度舉辦聖誕購物節「青年LET'S購」，今天晚間7時30分在後浦十六藝文特區辦理聖誕祈福點燈儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府首度舉辦聖誕購物節「青年LET'S購」，今天晚間7時30分在後浦十六藝文特區辦理聖誕祈福點燈儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府從今天起舉辦為期一個月的金門青創新創聖誕購物節，今天晚間7時30分在後浦十六藝文特區辦理聖誕祈福點燈儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府從今天起舉辦為期一個月的金門青創新創聖誕購物節，今天晚間7時30分在後浦十六藝文特區辦理聖誕祈福點燈儀式。記者蔡家蓁／攝影

金門 青年 耶誕節

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