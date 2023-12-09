影／全國唯一官窯金門陶瓷廠歡慶60歲 盼老廠迎向新生

金門陶瓷廠是全國唯一的官窯，創建於1963年，走過一甲子，今天辦市集歡慶周年。金門縣長陳福海表示，金門陶瓷文化需好好保存，技藝傳承、產品優化、良好行銷，才能讓陶瓷廠永續經營，迎來下個60年。

「碗廠時期」金門陶瓷廠提供居民生活容器，而後承接菸酒公賣局及金門酒廠等酒容器製作，有「全國唯一官窯」封號，為總統府、外交部、故宮博物院等單位提供如國宴餐具、禮贈品及仿古藝品等，也為金門數百戶家庭提供就業機會。

創廠以來共1233件典藏作品，商品創新有外形仿真的「莒光樓酒瓶」、「大橋紀念酒瓶」，研發上建立規格化的陶瓷釉藥飾板，仿古創新復刻70年代的「壽桃」、具閩南特色的「八角碗」等，都大受市場歡迎。

陶瓷廠慶祝60歲生日，上午舉辦歡慶活動，陳福海、議員陳泱瑚、建設處長張瑞心等人到場參與。工廠邀請歷任廠長與老員工回娘家，會中也頒發表揚服務滿40年資深員工。