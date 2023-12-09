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影／全國唯一官窯金門陶瓷廠歡慶60歲 盼老廠迎向新生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門陶瓷廠今天特別舉辦盛大市集歡慶六十周年，金門縣長陳福海特別到場與民同樂，傾聽員工的意見。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天特別舉辦盛大市集歡慶六十周年，金門縣長陳福海特別到場與民同樂，傾聽員工的意見。記者蔡家蓁／攝影

金門陶瓷廠是全國唯一的官窯，創建於1963年，走過一甲子，今天辦市集歡慶周年。金門縣長陳福海表示，金門陶瓷文化需好好保存，技藝傳承、產品優化、良好行銷，才能讓陶瓷廠永續經營，迎來下個60年。

「碗廠時期」金門陶瓷廠提供居民生活容器，而後承接菸酒公賣局及金門酒廠等酒容器製作，有「全國唯一官窯」封號，為總統府、外交部、故宮博物院等單位提供如國宴餐具、禮贈品及仿古藝品等，也為金門數百戶家庭提供就業機會。

創廠以來共1233件典藏作品，商品創新有外形仿真的「莒光樓酒瓶」、「大橋紀念酒瓶」，研發上建立規格化的陶瓷釉藥飾板，仿古創新復刻70年代的「壽桃」、具閩南特色的「八角碗」等，都大受市場歡迎。

陶瓷廠慶祝60歲生日，上午舉辦歡慶活動，陳福海、議員陳泱瑚、建設處長張瑞心等人到場參與。工廠邀請歷任廠長與老員工回娘家，會中也頒發表揚服務滿40年資深員工。

陶瓷廠長何桂泉表示，金門官窯為金門工藝代表，一路走來感謝所有職員工付出與努力，得以將老廠翻轉，展現佳績，建立標準化的生產作業流程，在環保、節能與永續發展上，也減少耗能走向永續。

金門陶瓷廠今天歡慶六十周年，並邀請金門縣長陳福海（左一）、建設處長張瑞心（右二）與歷任廠長一起在陶瓷藝品上提字。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天歡慶六十周年，並邀請金門縣長陳福海（左一）、建設處長張瑞心（右二）與歷任廠長一起在陶瓷藝品上提字。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在致詞時，期許大家一起努力，讓陶瓷廠能迎來下一個60年。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在致詞時，期許大家一起努力，讓陶瓷廠能迎來下一個60年。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天特別舉辦盛大市集歡慶六十周年，金門縣長陳福海表揚服務年的員工。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天特別舉辦盛大市集歡慶六十周年，金門縣長陳福海表揚服務年的員工。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天歡慶六十周年舉辦熱鬧市集，金門農工職校也在場展售學校推出的各式商品。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天歡慶六十周年舉辦熱鬧市集，金門農工職校也在場展售學校推出的各式商品。記者蔡家蓁／攝影
金門陶瓷廠今天歡慶六十周年舉辦熱鬧市集，知名藝術大師李錫福（右）也在現場教授旋轉漂流漆扇，大受民眾歡迎。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長參選人洪和成也把握機會到場拉票，希望獲得選民青睞。記者蔡家蓁／攝影
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金門 陳福海

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