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高雄九如橋開拆順利 翠華路今開放通行

聯合報／ 記者王昭月／連線即時報導
高雄市九如陸橋11月26日開拆，工程順利，工務局今天再開放南北向翠華路通行，橋下3處南北向道路都已全數恢復通行。記者王昭月／攝影
高雄市九如陸橋11月26日開拆，工程順利，工務局今天再開放南北向翠華路通行，橋下3處南北向道路都已全數恢復通行。記者王昭月／攝影

高雄市九如陸橋11月26日開拆，工程順利，工務局4日起先開放河西一路及同盟三路等道路，今天再開放南北向翠華路通行，橋下3處南北向道路都已全數恢復通行。

高市府為有效縮短九如陸橋拆除工期，減少用路人不便，優先拆提跨越南北向道路上方的結構體，先恢復南北向通行需求，目前進展順利。

工務局表示，原引道及高架道路段預計明年元月12日拆除完成，恢復愛河兩側九如三路及九如四路通行；跨愛河段則預計至明年3月20全數拆除完成。工區範圍路段已設置交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢，也會透過路口看板及媒體宣導改道，請用路人避開易壅塞路段，

工務局新工處表示，施工期間請民眾配合臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段並提前改道，相關問題可撥打專線0952-837111（工地負責人陳主任）。

愛河 標誌

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