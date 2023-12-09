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2023路竹番茄節美味登場 3張發票換好禮

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，現場湧進上千人、熱鬧滾滾。圖／路竹區公所提供
2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，現場湧進上千人、熱鬧滾滾。圖／路竹區公所提供

2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，今年以路竹四寶，番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚等「番樂小夥伴」作為主題，希望透過品嚐展售、農事及手作體驗，行銷路竹區在地農特產品及觀光產業，增進農友收益。今年番茄節活動再次結合公益，憑3張(11-12月)發票，就能兌換乙份番茄虱目魚丸湯等料理，數量有限，吸引大批民眾排隊領取。

主辦單位路竹區公所表示，「2023路竹番茄節」將路竹四寶化身為「番樂小夥伴」，推出一系列互動活動，有路竹四寶農特產展售以及上百攤的美食市集，還有「番喜飛翔創意裝置」拍照打卡、「番茄盃寫生活動」、「闖關集章換好禮」、「番樂黏土相框DIY親子手作體驗」及「大型氣墊遊樂設施免費玩」等多項適合親子同樂的活動，其中「農事體驗–鮮採番茄列車」，今年路竹區公所同樣安排鮮採番茄專車，搭載民眾直達番茄產地，讓民眾親自體驗採收樂趣。另外兩天舞台也安排許多精彩節目，今年將邀請台語小天后吳淑敏、高校女神許維芳、MOMO親子台姐姐以及路竹當地學校、藝文團體等近20個團隊登台表演，與民眾同歡。

2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，參與貴賓揭開序幕。圖／路竹區公所提供
2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，參與貴賓揭開序幕。圖／路竹區公所提供
2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，透過品嚐展售、農事及手作體驗，行銷路竹區在地農特產品及觀光產業，增進農友收益。圖／路竹區公所提供
2023路竹番茄節今天起一連兩天在高雄路竹體育園區登場，透過品嚐展售、農事及手作體驗，行銷路竹區在地農特產品及觀光產業，增進農友收益。圖／路竹區公所提供

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