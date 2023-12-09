凱旋夜市「已倒閉」 園區將改造

高雄凱旋夜市今年7月爆發經營權爭議暫停歇業，外圍搭建鐵皮，僅周末跳蚤市場仍營運，地方近日發現鐵皮上掛「凱旋夜市已倒閉」布條，經查是管理公司行銷宣傳，將打造結合主題市集、居酒屋、餐酒館新園區；議員籲重視原攤商權益，但地方則反對夜市改造，憂心未來噪音、衛生影響居民。

凱旋夜市2013年開幕，2018年因鳳山青年夜市拆除後攤商遷入，又併入金鑽夜市，輝煌時占地9000坪，是全台最大觀光夜市，每周五六日一晚上營業，但近年人潮銳減，經濟部曾有意打造「日本街」挽救人氣，但之後計畫胎死腹中，而後又爆發承包商元凱公司強行驅趕攤商，攤商上街舉布條等爭議。

近期相關爭議才落幕，但凱旋夜市外突掛布條指「哈哈哈，笑死！凱旋夜市已經倒閉...」等內容，引發議論，研判凱旋夜市已結束，元凱資產公司說明，該處將引進新經營團隊、打造全新園區，不再用凱旋夜市舊名。

元凱資產公司表示，新園區保留部分特色夜市，並結合假日主題市集、居酒屋、餐酒館、幼兒體適能園區，打造休憩新亮點，主視覺與名稱將更新，僅保留跳蚤市場，攤商可設攤至2026年年底。

高市經發局回應，當地跳蚤市場仍持續營業，市府已要求夜市自治會須顧及攤商權益，未來持續協助輔導。

市議員蔡武宏建議，園區未來若有餐廳、娛樂需求，可找原攤商進駐，協助轉型、創造雙贏。

不過，當地部分居民反對夜市改造再營業，瑞竹里長許益彰直言，凱旋夜市過去因為黑幫政治勢力介入，攤商占用人行道、私畫車格等，地方已怨聲載道。

許益彰說，就算新園區改造後，仍有噪音、衛生、交通等疑慮，市府經發局、地主台糖公司放任問題、不積極處理，地方居民更憂心，打造新園區只是噩夢重演。