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81歲匠師李清海 金門「人間國寶」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門著名匠師李清海獲「人間國寶」殊榮，目前全國技術保存領域僅有16人榮獲此獎項。圖／金門縣文化局提供
金門著名匠師李清海獲「人間國寶」殊榮，目前全國技術保存領域僅有16人榮獲此獎項。圖／金門縣文化局提供

金門縣81歲土水匠師李清海繼莊西勢、翁水千之後，成為縣內第3位「人間國寶」。副縣長李文良表示，有系統的建築技術應向下扎根，並獲保存、傳承，進而發揚光大，才能超越時空而歷久不衰。

來自古寧頭的李清海曾獲金門縣第3屆文化獎，20歲起即從事傳統土木建築，列於台閩地區傳統工匠名冊。幾十年來從事地區古蹟維修工程，對傳統技術之傳承貢獻很大，曾參與山后民俗文化村、瓊林蔡氏祠堂、朱子祠、燕南書院等興建或修復工程；近年也應邀至中國科技大學傳授傳統建築修復課程。

李清海採用魯班公七色曲尺法，傳統建築方位、尺白等細節，利用手掌就可推算，金門、台灣地區掌握相關技術匠師相當稀少。他也長期投入文化資產修復工作，是文化部文資局傳統匠師評審委員、講授教師。除了一隻工匠巧手，在傳統南音的唱腔也在金門聞名，自娛之餘也傳授他人。

上月24日李清海接受文化部長史哲授證為土水修造技術重要保存者，全國技術保存領域僅16人曾獲獎，是匠師最高榮譽；李清海家人見證下，金門縣府由李文良祝賀，並贈送和平紀念酒1瓶。

金門 建築

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