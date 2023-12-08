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高市議會藍綠互鬥4天7度流會 議長敲定11日黨團協商

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議會4天7度流會，基進黨市議員張博洋高舉牌子「還以為這是高流（高雄流會中心）」。記者徐如宜／翻攝
高雄市議會4天7度流會，基進黨市議員張博洋高舉牌子「還以為這是高流（高雄流會中心）」。記者徐如宜／翻攝

高雄市議會藍綠陣營今天繼續為總預算是否該先審歲入再審歲出持續互槓，國民黨團仍祭清點人數策略表達抗議，4天內7度流會。國民黨團與無黨團結聯盟指民進黨團毫無誠信進行政黨協商，民進黨團則反擊，國民黨說一套做一套，破壞協商大門，玩兩面手法。議長康裕成最後裁定，下周一上午10點3黨團總召協商。

高雄市議會今天進行二、三讀會，審議高雄市113年度總預算案及附屬單位預算案，上午清點人數有21名議員出席，議長康裕成宣布流會。

無黨團結聯盟總召朱信強與國民黨總召陳美雅今天發表聯合聲明，指民進黨團總召江瑞鴻昨晚口頭邀集三黨團協商，國民黨團與無黨團結聯盟今天指民進黨團反覆更改時間，毫無誠信進行政黨協商，最後取消。民進黨團則反擊，國民黨說一套做一套，破壞協商大門，玩兩面手法。

江瑞鴻反批，國民黨議員少數議員卻自稱能代表國民黨總召，自行要求協商時間要改訂為上午，再度用惡意清點方式綁架預算，也架空國民黨團總召，並企圖破壞協商大門。國民黨根本說一套做一套，玩兩面手法，綁架預算犧牲市民。

下午議程開始，基進黨市議員張博洋高舉牌子「還以為這是高流（高雄流會中心）」。國民黨市議員李雅芬表示，議員都背負很多民意，國民黨要的是「先審歲入、再審歲出」，未得到理性回應。

議長康裕成在主席台表示要還原真相，昨天流會後，有聯絡今天下午2點開政黨協商會議，她接著讀出議員邱于軒議員的Line說，改在9點半政黨協商，她問邱：妳有告訴江瑞鴻總召嗎？今天早上7點半請問江瑞鴻是9點半協商嗎？江說沒有被通知。

她說身為議長，黨團要何時開都可以，但應該3個總召都講好，再告訴議事組。最後訂下星期一上午10點，三個黨團總召本人請親自出席，代表黨團協商。

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